Cмартфоны Xiaomi начали дорожать: компания назвала неутешительную причину (фото)

Xiaomi рассказала, что недавний рост стоимости новинок бренда — это не разовая акция, а вынужденная мера. Президент компании заявил, что сегодня стоимость микросхем памяти выходит "далеко за пределы ожиданий", и в будущем ситуация может только усугубиться.

Причиной подорожания стал глобальный бум искусственного интеллекта, который спровоцировал дефицит и резкий рост цен на чипы памяти. Эти тенденции уже отразились на стоимости новой линейки Redmi K90, вызвав разочарование у покупателей, пишет Reuters.

Почему дорожает память

Глобальный ажиотаж вокруг чипов для искусственного интеллекта привел к тому, что технологические гиганты начали массово скупать память для своих дата-центров. Это привело к нехватке комплектующих на рынке и резкому росту цен на обычные чипы DRAM и NAND, которые используются в смартфонах, компьютерах и серверах.

Производители памяти, такие как Samsung и SK Hynix, оказались в выигрыше, но для производителей смартфонов это обернулось значительным ростом себестоимости. Xiaomi стала первой компанией, открыто признавшей эту проблему.

Смартфоны серии Redmi K90 Фото: Xiaomi

Реакция потребителей

Недовольство фанатов вызвали цены флагманов серии Redmi K90. Базовая модель с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища была оценена в 2599 юаней ($366), в то время как ее предшественник, Redmi K80, год назад стартовал с отметки в 2499 юаней.

Столкнувшись с критикой, президент Xiaomi Лю Вэйбинь был вынужден обратиться к пользователям через соцсеть Weibo. "Давление рыночных цен отразилось на стоимости наших новых продуктов. Подорожание микросхем памяти превысило ожидания и может усиливаться в дальнейшем", — написал он.

Чтобы смягчить отзывы публики, бренд объявил о временной скидке. В течение первого месяца продаж самая востребованная модель K90 на 12/512 ГБ встроенной памяти будет стоить на 300 юаней дешевле — 2899 юаней вместо 3199.

Не исключено, что ситуация будет актуальна и для международного рынка, на котором серия Redmi K90, скорее всего дебютирует под маркой Poco F8.

