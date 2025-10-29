Смартфони Xiaomi почали дорожчати: компанія назвала невтішну причину (фото)

Xiaomi розповіла, що нещодавнє зростання вартості новинок бренду — це не разова акція, а вимушений захід. Президент компанії заявив, що сьогодні вартість мікросхем пам'яті виходить "далеко за межі очікувань", і в майбутньому ситуація може тільки погіршитися.

Причиною подорожчання став глобальний бум штучного інтелекту, який спровокував дефіцит і різке зростання цін на чіпи пам'яті. Ці тенденції вже позначилися на вартості нової лінійки Redmi K90, викликавши розчарування у покупців, пише Reuters.

Чому дорожчає пам'ять

Глобальний ажіотаж навколо чіпів для штучного інтелекту призвів до того, що технологічні гіганти почали масово скуповувати пам'ять для своїх дата-центрів. Це призвело до нестачі комплектуючих на ринку і різкого зростання цін на звичайні чіпи DRAM і NAND, які використовуються в смартфонах, комп'ютерах і серверах.

Виробники пам'яті, такі як Samsung і SK Hynix, опинилися у виграші, але для виробників смартфонів це обернулося значним зростанням собівартості. Xiaomi стала першою компанією, яка відкрито визнала цю проблему.

Відео дня

Смартфони серії Redmi K90 Фото: Xiaomi

Реакція споживачів

Невдоволення фанатів викликали ціни флагманів серії Redmi K90. Базова модель з 12 ГБ оперативки і 256 ГБ сховища була оцінена в 2599 юанів ($366), тоді як її попередник, Redmi K80, рік тому стартував з позначки в 2499 юанів.

Зіткнувшись із критикою, президент Xiaomi Лю Вейбінь був змушений звернутися до користувачів через соцмережу Weibo. "Тиск ринкових цін позначився на вартості наших нових продуктів. Подорожчання мікросхем пам'яті перевищило очікування і може посилюватися надалі", — написав він.

Щоб пом'якшити відгуки публіки, бренд оголосив про тимчасову знижку. Протягом першого місяця продажів найбільш затребувана модель K90 на 12/512 ГБ вбудованої пам'яті коштуватиме на 300 юанів дешевше — 2899 юанів замість 3199.

Не виключено, що ситуація буде актуальною і для міжнародного ринку, на якому серія Redmi K90, найімовірніше, дебютує під маркою Poco F8.

Раніше Фокус повідомляв, які моделі Xiaomi вже не дочекаються важливого оновлення. Вихід чергового оновлення програмного забезпечення часто означає кінець терміну служби для певних смартфонів. У жовтні 2025-го офіційно завершується цикл оновлення ПЗ для дев'яти гаджетів Xiaomi.