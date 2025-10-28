Попрощайтеся з цими смартфонами Xiaomi: які моделі вже не дочекаються важливого оновлення

Вихід чергового оновлення програмного забезпечення часто означає кінець терміну служби для певних смартфонів. У жовтні 2025-го офіційно завершується цикл оновлення ПЗ для дев'яти гаджетів Xiaomi.

Телефони не вийдуть з ладу миттєво, пояснює xiaomitime.com. І флагманські, і бюджетні моделі продовжать працювати, але подальші оновлення або виправлення безпеки для них випускатися вже не будуть. Видання перераховує смартфони Xiaomi, які потрапляють під чергове "скорочення".

Redmi A1, POCO C50 і A1+

Це одні з перших смартфонів, чия підтримка підійшла до кінця. Гаджети були випущені з MIUI 13 на базі Android 12 і не отримували оновлень понад рік, що відповідає типовим циклам підтримки пристроїв початкового рівня.

Серія Xiaomi 11T

Життєвий цикл оновлень Xiaomi 11T і 11T Pro на HyperOS 1 завершується з виходом Android 14. Протягом усього періоду підтримки ці моделі отримували щомісячні оновлення безпеки та функцій.

Відео дня

Mi 11 Lite 5G NE та Mi 11 LE

Ці моделі також припиняють підтримку програмного забезпечення після успішного переходу на HyperOS 2 і Android 14. До офіційного закінчення підтримки випускалися регулярні оновлення.

POCO M5 і Redmi 11 Prime 4G

Обидва смартфони працюють під управлінням HyperOS 1 з Android 14, але вже довгий час не отримували оновлень.

Також повідомлялося, які телефони Xiaomi не знадобляться після 2025 року. Йшлося про моделі, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень безпеки.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.