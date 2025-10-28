Попрощайтесь с этими смартфонами Xiaomi: какие модели уже не дождутся важного обновления

Выход очередного обновления программного обеспечения часто означает конец срока службы для определенных смартфонов. В октябре 2025-го официально завершается цикл обновления ПО для девяти гаджетов Xiaomi.

Телефоны не выйдут из строя мгновенно, поясняет xiaomitime.com. И флагманские, и бюджетные модели продолжат работать, но дальнейшие обновления или исправления безопасности для них выпускаться уже не будут. Издание перечисляет смартфоны Xiaomi, попадающие под очередное "сокращение".

Redmi A1, POCO C50 и A1+

Это одни из первых смартфонов, чья поддержка подошла к концу. Гаджеты были выпущены с MIUI 13 на базе Android 12 и не получали обновлений более года, что соответствует типичным циклам поддержки устройств начального уровня.

Серия Xiaomi 11T

Жизненный цикл обновлений Xiaomi 11T и 11T Pro на HyperOS 1 завершается с выходом Android 14. В течение всего периода поддержки эти модели получали ежемесячные обновления безопасности и функций.

Mi 11 Lite 5G NE и Mi 11 LE

Эти модели также прекращают поддержку программного обеспечения после успешного перехода на HyperOS 2 и Android 14. До официального окончания поддержки выпускались регулярные обновления.

POCO M5 и Redmi 11 Prime 4G

Оба смартфона работают под управлением HyperOS 1 с Android 14, но уже долгое время не получали обновлений.

Также сообщалось, какие телефоны Xiaomi не пригодятся после 2025 года. Речь шла о моделях, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений безопасности.

Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем многие пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.