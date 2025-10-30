Смартфон Nothing Phone (3a) Lite удивил мощным чипом и ценой от 10 тысяч гривен (фото)

Nothing показала свой первый по-настоящему доступный смартфон — Phone (3a) Lite. Новинка получила фирменный прозрачный дизайн, быстрый для класса процессор и отличный AMOLED-экран, сохранив при этом разумную цену.

Хотя для "бюджетников" компании ранее создали отдельный суббренд CMF, эта новинка вышла под основным именем. Phone (3a) Lite во многом похож на CMF Phone 2 Pro, но имеет несколько ключевых отличий, включая фирменный стиль Nothing, пишет GSMArena.

Phone (3a) Lite получил узнаваемый прозрачный дизайн со стеклянной задней панелью, но вместо сложной системы Glyph-индикаторов здесь остался только один светодиод, оповещающий про уведомления. Корпус обладает защитой от брызг и пыли по стандарту IP54.

Nothing Phone (3a) Lite Фото: Nothing

Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Стандартная яркость составляет 800 нит, а пиковая может достигать 3000 нит. Экран защищен стеклом Panda Glass, а под ним расположен оптический сканер отпечатков пальцев. В основе гаджета — процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 Pro, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 128 или 256 ГБ, и его можно расширить с помощью карт microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. На задней панели расположена тройная камера. Основной 50-мегапиксельный сенсор от Samsung оснащен оптической стабилизацией (OIS). Еще в наличии 8-Мп сверхширокоугольная камера и 2-Мп макро-модуль. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Расцветки Nothing Phone (3a) Lite Фото: Nothing

Смартфон трудится под управлением Nothing OS 3.5 на базе ОС Android 15. Компания обещает три крупных обновления (до Android 18) и шесть лет исправлений безопасности, так что телефон будет долго оставаться актуальным.

Nothing Phone (3a) Lite доступен в черном и белом цветах. Цены в Европе:

8/128 ГБ: $249 (около 10 470 грн).

$249 (около 10 470 грн). 8/256 ГБ: $279 (около 11 730 грн).

