Лучшие смартфоны Xiaomi 2025 года для всех пользователей: топ-4 модели (фото)

Китайский бренд Xiaomi славится своими качественными и в то же время доступными смартфонами. А 2025 год для компании выдался особенно удачным – ее гаджеты сравнялись с лидерами отрасли, такими как Samsung и Pixel.

В 2025 году Xiaomi выпустила довольно много новых телефонов, пишет techradar.com. Эксперты издания помогают разобраться в деталях и называют лучшие смартфоны Xiaomi для разных пользователей.

Xiaomi 15 Ultra

Это лучший телефон Xiaomi в целом. Он вышел весной 2025 года и получил сверхбыстрый чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, класс водонепроницаемости IP68 и долговечную батарею емкостью 5410 мАч. К этому добавьте 16 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Future

Главная фишка Xiaomi 15 Ultra – это огромный модуль задней камеры. Всю верхнюю половину задней панели телефона занимает 1-дюймовая перископическая камера Leica с разрешением 200 Мп. Под ней расположены основной модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и широкоугольный объектив на 50 Мп.

Xiaomi 15

Эту модель посчитали самой подходящей для большинства пользователей. Она дешевле, чем Xiaomi 15 Ultra, но по дизайну и функционалу почти не уступает.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Future

Здесь есть тот же чипсет Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти. Еще есть 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Xiaomi 15 оснащен достаточно мощным аккумулятором емкостью 5240 мАч, поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную 50 Вт.

Xiaomi Poco X7 Pro

Победитель в номинации "Лучший бюджетный телефон".

Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro Фото: Future

Главная фишка этой модели – выносливость: во время тестирования его батарея емкостью 6000 мАч показала целых два дня автономной работы при обычном использовании. Это, между прочим, сопоставимо с производительностью таких флагманов, как iPhone 17 Pro и Honor Magic 7 Pro.

Poco X7 Pro может похвастаться и флагманской производительностью – благодаря процессору Mediatek Dimensity 8400 Ultra. На выбор предлагаются два объема оперативной памяти: 8 ГБ или 12 ГБ.

Что касается камер, то тут есть 50-мегапиксельная широкоугольная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры (более чем достойно для бюджетной модели).

Xiaomi Mix Flip

Лучший складной телефон Xiaomi, оснащенный 6,86-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон Xiaomi Mix Flip Фото: Future

А камеры тут одни из лучших, что можно найти на складных смартфонах. Есть 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив, и это заметно отличается от привычной комбинации широкоугольного и сверхширокоугольного объективов.

Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем многие пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.