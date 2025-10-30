Найкращі смартфони Xiaomi 2025 року для всіх користувачів: топ 4 моделі (фото)

Китайський бренд Xiaomi славиться своїми якісними і водночас доступними смартфонами. А 2025 рік для компанії видався особливо вдалим — її гаджети зрівнялися з лідерами галузі, такими як Samsung і Pixel.

У 2025 році Xiaomi випустила досить багато нових телефонів, пише techradar.com. Експерти видання допомагають розібратися в деталях і називають найкращі смартфони Xiaomi для різних користувачів.

Xiaomi 15 Ultra

Це найкращий телефон Xiaomi загалом. Він вийшов навесні 2025 року і отримав надшвидкий чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, клас водонепроникності IP68 і довговічну батарею ємністю 5410 мАг. До цього додайте 16 ГБ оперативної пам'яті.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Future

Головна фішка Xiaomi 15 Ultra — це величезний модуль задньої камери. Всю верхню половину задньої панелі телефону займає 1-дюймова перископічна камера Leica з роздільною здатністю 200 Мп. Під нею розташовані основний модуль на 50 Мп, телеоб'єктив на 50 Мп і ширококутний об'єктив на 50 Мп.

Xiaomi 15

Цю модель порахували найбільш підходящою для більшості користувачів. Вона дешевша, ніж Xiaomi 15 Ultra, але за дизайном і функціоналом майже не поступається.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Future

Тут є той самий чипсет Snapdragon 8 Elite і 12 ГБ оперативної пам'яті. Ще є 50-мегапіксельна основна камера, 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 50-мегапіксельний телеоб'єктив.

Xiaomi 15 оснащений досить потужним акумулятором ємністю 5240 мАг, підтримує дротову зарядку 90 Вт і бездротову 50 Вт.

Xiaomi Poco X7 Pro

Переможець у номінації "Найкращий бюджетний телефон".

Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro Фото: Future

Головна фішка цієї моделі — витривалість: під час тестування його батарея ємністю 6000 мАг показала цілих два дні автономної роботи при звичайному використанні. Це, між іншим, можна порівняти з продуктивністю таких флагманів, як iPhone 17 Pro і Honor Magic 7 Pro.

Poco X7 Pro може похвалитися і флагманською продуктивністю — завдяки процесору Mediatek Dimensity 8400 Ultra. На вибір пропонуються два обсяги оперативної пам'яті: 8 ГБ або 12 ГБ.

Що стосується камер, то тут є 50-мегапіксельна ширококутна і 8-мегапіксельна надширококутна камери (більш ніж гідно для бюджетної моделі).

Xiaomi Mix Flip

Найкращий складаний телефон Xiaomi, оснащений 6,86-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і потужним чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон Xiaomi Mix Flip Фото: Future

А камери тут одні з найкращих, що можна знайти на складних смартфонах. Є 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив і 50-мегапіксельний телеоб'єктив, і це помітно відрізняється від звичної комбінації ширококутного і надширококутного об'єктивів.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.