Смартфон Nothing Phone (3a) Lite здивував потужним чипом і ціною від 10 тисяч гривень (фото)
Nothing показала свій перший по-справжньому доступний смартфон — Phone (3a) Lite. Новинка отримала фірмовий прозорий дизайн, швидкий для класу процесор і відмінний AMOLED-екран, зберігши при цьому розумну ціну.
Хоча для "бюджетників" компанії раніше створили окремий суббренд CMF, ця новинка вийшла під основним ім'ям. Phone (3a) Lite багато в чому схожий на CMF Phone 2 Pro, але має кілька ключових відмінностей, включно з фірмовим стилем Nothing, пише GSMArena.
Phone (3a) Lite отримав впізнаваний прозорий дизайн зі скляною задньою панеллю, але замість складної системи Glyph-індикаторів тут залишився тільки один світлодіод, що сповіщає про повідомлення. Корпус має захист від бризок і пилу за стандартом IP54.
Смартфон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Стандартна яскравість становить 800 ніт, а пікова може досягати 3000 ніт. Екран захищений склом Panda Glass, а під ним розташований оптичний сканер відбитків пальців. В основі гаджета — процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 Pro, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого сховища становить 128 або 256 ГБ, і його можна розширити за допомогою карт microSD.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. На задній панелі розташована потрійна камера. Основний 50-мегапіксельний сенсор від Samsung оснащений оптичною стабілізацією (OIS). Ще в наявності 8-Мп надширококутна камера і 2-Мп макро-модуль. Роздільна здатність фронтальної камери — 16 Мп.
Смартфон працює під управлінням Nothing OS 3.5 на базі ОС Android 15. Компанія обіцяє три великих оновлення (до Android 18) і шість років виправлень безпеки, тож телефон довго залишатиметься актуальним.
Nothing Phone (3a) Lite доступний у чорному та білому кольорах. Ціни в Європі:
- 8/128 ГБ: $249 (близько 10 470 грн).
- 8/256 ГБ: $279 (близько 11 730 грн).
Раніше Фокус писав про найкращі смартфони Xiaomi 2025 року для всіх користувачів. Китайський бренд Xiaomi славиться своїми якісними і водночас доступними смартфонами. А 2025 рік для компанії видався особливо вдалим — її гаджети зрівнялися з лідерами галузі, такими як Samsung і Pixel.