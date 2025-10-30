Смартфон Nothing Phone (3a) Lite здивував потужним чипом і ціною від 10 тисяч гривень (фото)

Nothing показала свій перший по-справжньому доступний смартфон — Phone (3a) Lite. Новинка отримала фірмовий прозорий дизайн, швидкий для класу процесор і відмінний AMOLED-екран, зберігши при цьому розумну ціну.

Хоча для "бюджетників" компанії раніше створили окремий суббренд CMF, ця новинка вийшла під основним ім'ям. Phone (3a) Lite багато в чому схожий на CMF Phone 2 Pro, але має кілька ключових відмінностей, включно з фірмовим стилем Nothing, пише GSMArena.

Phone (3a) Lite отримав впізнаваний прозорий дизайн зі скляною задньою панеллю, але замість складної системи Glyph-індикаторів тут залишився тільки один світлодіод, що сповіщає про повідомлення. Корпус має захист від бризок і пилу за стандартом IP54.

Нічого Телефон (3а) Lite Фото: Nothing

Смартфон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Стандартна яскравість становить 800 ніт, а пікова може досягати 3000 ніт. Екран захищений склом Panda Glass, а під ним розташований оптичний сканер відбитків пальців. В основі гаджета — процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 Pro, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого сховища становить 128 або 256 ГБ, і його можна розширити за допомогою карт microSD.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. На задній панелі розташована потрійна камера. Основний 50-мегапіксельний сенсор від Samsung оснащений оптичною стабілізацією (OIS). Ще в наявності 8-Мп надширококутна камера і 2-Мп макро-модуль. Роздільна здатність фронтальної камери — 16 Мп.

Забарвлення Nothing Phone (3a) Lite Фото: Nothing

Смартфон працює під управлінням Nothing OS 3.5 на базі ОС Android 15. Компанія обіцяє три великих оновлення (до Android 18) і шість років виправлень безпеки, тож телефон довго залишатиметься актуальним.

Nothing Phone (3a) Lite доступний у чорному та білому кольорах. Ціни в Європі:

8/128 ГБ: $249 (близько 10 470 грн).

$249 (близько 10 470 грн). 8/256 ГБ: $279 (близько 11 730 грн).

