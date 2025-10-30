В любой смартфон Xiaomi можно добавить до 16 ГБ оперативной памяти: как включить (фото)

В смартфонах Xiaomi есть функция "Расширение памяти", которая увеличивает объем оперативки интересным образом. Разбираемся, насколько эффективна эта опция и кому она может быть полезна

С релизом прошивки HyperOS 2.0 компания начала активно продвигать инструмент виртуального расширения ОЗУ. На бумаге это выглядит как серьезный апгрейд, но в жизни такой программный трюк может не оправдать ожиданий, пишет Gizchina.

Как это работает

Оперативная память (ОЗУ) — важный компонент, влияющий на быстродействие телефона не меньше, чем процессор. Она отвечает за процессы, происходящие в данный момент. Функция Memory Extension одалживает часть свободного места из накопителя, чтобы подключить эти гигабайты к оперативке. Из хранилища, как правило, можно выделить от 2 до 8 ГБ, и иногда и до 16 ГБ — зависит от конкретной модели.

Відео дня

Поскольку для исполнения актуальных задач в приложениях нужна высокая скорость, физическая оперативная память намного быстрее встроенной по скорости чтения и записи. Поэтому дополнительное место с медленными показателями выделяется только под легкое и неактивное ПО. Предположим, что вы играете в тяжелую игру, и она требует много ОЗУ. На помощь приходит виртуальное расширение — оно пригодится для программ в фоне, дополнительных вкладок браузера или чего-то простого вроде калькулятора.

Когда вы переключаетесь обратно на другое приложение, оно возвращается из виртуальной памяти в основную. Результат: фоновые утилиты запускаются слегка быстрее, подгружаясь не с полного нуля.

Расширение памяти на Xiaomi Фото: gizchina

В каких случаях это полезно

Ощутить какую-то разницу возможно на бюджетниках с 4-6 ГБ ОЗУ. Здесь функция способна взять часть нагрузки на себя, чтобы запущенные программы реже перезагружались. Таким образом, многозадачность может отчасти улучшиться, но стоит учитывать, что часть встроенной памяти придется занять этим расширением.

Для флагманов (8 ГБ ОЗУ и больше) эта функция практически бесполезна. Они и так редко весьма выгружают ПО из памяти, поэтому в реальных сценариях вряд ли будет заметен какой-то прирост. Механизм не повысит FPS в играх, скорость работы останется прежней, к тому же есть даже потенциальный минус — постоянная запись и чтение данных в теории немного ускоряет износ накопителя, хотя современные чипы UFS рассчитаны на такие нагрузки.

Как включить

На большинстве смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco эта функция включена по умолчанию. Проверить и настроить ее можно в "Настройках" → "Расширенные настройки" → "Расширение памяти". Здесь вы можете выбрать объем дополнительной ОЗУ.

Раньше Фокус писал, что cмартфоны Xiaomi начали дорожать и причина уже известна. Xiaomi рассказала, что недавний рост стоимости новинок бренда — это не разовая акция, а вынужденная мера. Президент компании заявил, что сегодня стоимость микросхем памяти выходит "далеко за пределы ожиданий", и в будущем ситуация может только усугубиться.