У будь-який смартфон Xiaomi можна додати до 16 ГБ оперативної пам'яті: як увімкнути (фото)

У смартфонах Xiaomi є функція "Розширення пам'яті", яка збільшує обсяг оперативки цікавим чином. Розбираємося, наскільки ефективна ця опція і кому вона може бути корисна

З релізом прошивки HyperOS 2.0 компанія почала активно просувати інструмент віртуального розширення ОЗП. На папері це виглядає як серйозний апгрейд, але в житті такий програмний трюк може не виправдати очікувань, пише Gizchina.

Як це працює

Оперативна пам'ять (ОЗП) — важливий компонент, що впливає на швидкодію телефону не менше, ніж процесор. Вона відповідає за процеси, що відбуваються в даний момент. Функція Memory Extension позичає частину вільного місця з накопичувача, щоб підключити ці гігабайти до оперативки. Зі сховища, як правило, можна виділити від 2 до 8 ГБ, і іноді й до 16 ГБ — залежить від конкретної моделі.

Оскільки для виконання актуальних завдань у додатках потрібна висока швидкість, фізична оперативна пам'ять набагато швидша за вбудовану за швидкістю читання і запису. Тому додаткове місце з повільними показниками виділяється тільки під легке і неактивне ПЗ. Припустимо, що ви граєте у важку гру, і вона вимагає багато ОЗП. На допомогу приходить віртуальне розширення — воно стане в пригоді для програм у фоні, додаткових вкладок браузера або чогось простого на кшталт калькулятора.

Коли ви перемикаєтеся назад на інший додаток, він повертається з віртуальної пам'яті в основну. Результат: фонові утиліти запускаються трохи швидше, завантажуючись не з повного нуля.

Розширення пам'яті на Xiaomi Фото: gizchina

У яких випадках це корисно

Відчути якусь різницю можливо на бюджетниках з 4-6 ГБ ОЗП. Тут функція здатна взяти частину навантаження на себе, щоб запущені програми рідше перезавантажувалися. Таким чином, багатозадачність може частково покращитися, але варто враховувати, що частину вбудованої пам'яті доведеться зайняти цим розширенням.

Для флагманів (8 ГБ ОЗП і більше) ця функція практично марна. Вони і так рідко вельми вивантажують ПЗ з пам'яті, тому в реальних сценаріях навряд чи буде помітний якийсь приріст. Механізм не підвищить FPS в іграх, швидкість роботи залишиться такою самою, до того ж є навіть потенційний мінус — постійний запис і читання даних у теорії трохи прискорює зношення накопичувача, хоча сучасні чипи UFS розраховані на такі навантаження.

Як увімкнути

На більшості смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco ця функція ввімкнена за замовчуванням. Перевірити та налаштувати її можна в "Налаштуваннях" → "Розширені налаштування" → "Розширення пам'яті". Тут ви можете вибрати обсяг додаткової ОЗП.

Раніше Фокус писав, що смартфони Xiaomi почали дорожчати і причина вже відома. Xiaomi розповіла, що недавнє зростання вартості новинок бренду — це не разова акція, а вимушений захід. Президент компанії заявив, що сьогодні вартість мікросхем пам'яті виходить "далеко за межі очікувань", і в майбутньому ситуація може тільки погіршитися.