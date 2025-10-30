Ваш следующий Android-смартфон станет намного быстрее, но за это придется заплатить (фото)

Будущее поколение флагманских смартфонов обещает колоссальный скачок в производительности и энергоэффективности. Но ожидается, что новые технологии приведут к значительному подорожанию топовых гаджетов.

Пока все только привыкают к смартфонам на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, в сети уже появились первые подробности о его преемнике. И, судя по всему, Snapdragon 8 Elite Gen 6 предложит очередной прорыв, пишет Android Central со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Чем обусловлен скачок

Главное нововведение — переход на самый совершенный 2-нанометровый техпроцесс TSMC. Что примечательно, Qualcomm, по слухам, пропустит первое поколение 2-нм чипов (N2) и сразу перейдет на его улучшенную версию N2P.

Для сравнения, актуальный Snapdragon 8 Elite Gen 5 производится по 3-нм техпроцессу. Переход на 2-нм N2P, по предварительным данным, обеспечит на 18% большую производительность при том же потреблении либо на 36% меньшее энергозатрат при том же быстродействии.

Чип Qualcomm (иллюстративное фото) Фото: Android Authority

Кроме того, плотность транзисторов на новом техпроцессе в 1,15 раза выше, что позволит разместить на кристалле больше вычислительных блоков.

Еще Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит поддержку новейших стандартов памяти. Речь идет об оперативке стандарта LPDDR6 и сверхбыстрых накопителях UFS 5.0, которые обеспечат двукратный прирост скорости по сравнению с нынешним поколением. Эти спецификации изначально разрабатывались с учетом возросших требований к задачам искусственного интеллекта, так что будущие смартфоны станут еще "умнее".

Расплата за прогресс

А теперь плохие новости. Все эти передовые технологии стоят очень дорого. По словам инсайдера, стоимость чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 значительно возрастет. И производители телефонов вряд ли будут компенсировать эту разницу своими средствами — они могут делегировать ее конечным потребителям.

Таким образом, лучшие Android-смартфоны в 2026 году станут не только мощнее, но и дороже.

