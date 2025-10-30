Ваш наступний Android-смартфон стане набагато швидшим, але за це доведеться заплатити (фото)

Майбутнє покоління флагманських смартфонів обіцяє колосальний стрибок у продуктивності та енергоефективності. Але очікується, що нові технології призведуть до значного подорожчання топових гаджетів.

Поки всі тільки звикають до смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, у мережі вже з'явилися перші подробиці про його наступника. І, судячи з усього, Snapdragon 8 Elite Gen 6 запропонує черговий прорив, пише Android Central з посиланням на інсайдера Digital Chat Station.

Чим зумовлений стрибок

Головне нововведення — перехід на найдосконаліший 2-нанометровий техпроцес TSMC. Що примітно, Qualcomm, за чутками, пропустить перше покоління 2-нм чипів (N2) і одразу перейде на його поліпшену версію N2P.

Для порівняння, актуальний Snapdragon 8 Elite Gen 5 виробляється за 3-нм техпроцесом. Перехід на 2-нм N2P, за попередніми даними, забезпечить на 18% більшу продуктивність за того самого споживання або на 36% менші енерговитрати за тієї самої швидкодії.

Відео дня

Чип Qualcomm (ілюстративне фото) Фото: Android Authority

Крім того, щільність транзисторів на новому техпроцесі в 1,15 раза вища, що дасть змогу розмістити на кристалі більше обчислювальних блоків.

Ще Snapdragon 8 Elite Gen 6 отримає підтримку новітніх стандартів пам'яті. Йдеться про оперативку стандарту LPDDR6 і надшвидкі накопичувачі UFS 5.0, які забезпечать дворазовий приріст швидкості порівняно з нинішнім поколінням. Ці специфікації від самого початку розроблялися з урахуванням підвищених вимог до завдань штучного інтелекту, тож майбутні смартфони стануть ще "розумнішими".

Розплата за прогрес

А тепер погані новини. Усі ці передові технології коштують дуже дорого. За словами інсайдера, вартість чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 значно зросте. І виробники телефонів навряд чи компенсуватимуть цю різницю своїми коштами — вони можуть делегувати її кінцевим споживачам.

Таким чином, найкращі Android-смартфони у 2026 році стануть не тільки потужнішими, а й дорожчими.

Раніше Фокус повідомляв, що найдешевший Xiaomi отримав топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і ціну 23 000 грн. Xiaomi анонсувала Redmi K90 Pro Max — доступний флагман з АКБ на 7560 мАг, топовим "залізом" і помірною ціною. Це найдешевша модель на ринку з передовим чипсетом Qualcomm.