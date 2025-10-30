Эксперты сравнили новый iPhone и флагманский Android: какой смартфон лучше (фото)

Спор о том, какой смартфон лучше – Phone или Android – наверно, будет вечным. Фанаты выдвигают все новые аргументы в пользу любимых гаджетов, и разобраться действительно непросто.

2025 год ознаменовался для Apple выпуском новой линейки iPhone 17, напоминает gizmochina.com. Но и производители Android не отставали – в этом году новые смартфоны представили многие китайские бренды, в том числе Xiaomi и Oppo. Эксперты издания решили сравнить флагманские гаджеты по нескольким важным критериям.

Дисплей и дизайн

Новый iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с поддержкой ProMotion. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц и функцию Always-On Display. Пиковая яркость на открытом воздухе достигает 3000 нит.

Смартфон iPhone 17 Фото: Digital Trends

Для сравнения взяли несколько китайских смартфонов. Например, на Xiaomi 17 есть 1,5K OLED LTPO-панель с пиковой яркостью 3500 нит. А компания Vivo пошла еще дальше, предлагая в своем телефоне X300 пиковую яркость 4500 нит и ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц.

В целом Apple по-прежнему лидирует в калибровке цветов с технологией True Tone, но китайские бренды теперь предлагают более яркие панели с лучшей регулировкой яркости и большей гибкостью отображения.

Производительность

Чип A19 в iPhone 17 основан на 3-нм архитектуре и включает в себя 6-ядерный центральный процессор и 5-ядерный графический процессор.

Xiaomi же использует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим процессором Adreno 840 и улучшенной системой термоконтроля. Oppo и Vivo выбрали MediaTek Dimensity 9500, набравший более 4 миллионов баллов в AnTuTu.

Эффективность пока остается сильной стороной Apple, но китайцы уже догоняют (а иногда – и обгоняют) iPhone.

Система камер

Apple обновила заднюю камеру, добавив 48-мегапиксельную основную и 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры. Фронтальная камера теперь использует 18-мегапиксельный сенсор с технологией Center Stage, что позволяет расширять поле зрения с помощью ИИ и делать альбомные селфи без поворота телефона.

Смартфон Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Xiaomi использует тройную камеру Leica с датчиком Light Fusion 950 и телеобъективом. У Vivo есть 200-мегапиксельная камера в сочетании с сертифицированным Zeiss перископическим и телемакрообъективом. Oppo использует тройную камеру с 50-мегапиксельной камерой, настройкой Hasselblad и спектральным датчиком для точной цветопередачи.

Батарея и зарядка

iPhone 17 может работать до 30 часов в режиме воспроизведения видео. Телефон поддерживает быструю зарядку USB-C мощностью 40 Вт и беспроводную зарядку MagSafe или Qi2 мощностью 25 Вт.

Однако китайские бренды тут явно выигрывают. Аккумулятор Xiaomi емкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Vivo использует аккумулятор емкостью 6040 мАч с проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт. Oppo использует кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7025 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

В целом, iPhone 17 уступает китайским Android-смартфонам по части зарядки, универсальности камеры и яркости дисплея, признают эксперты. Но в то же время Apple удерживает преимущество в том, что касается экосистемы. К тому же, iPhone 17 – это на сегодняшний день самая совершенная базовая модель Apple.

