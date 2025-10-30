Експерти порівняли новий iPhone і флагманський Android: який смартфон кращий (фото)

Суперечка про те, який смартфон кращий — Phone або Android — напевно, буде вічною. Фанати висувають все нові аргументи на користь улюблених гаджетів, і розібратися дійсно непросто.

2025 рік ознаменувався для Apple випуском нової лінійки iPhone 17, нагадує gizmochina.com. Але і виробники Android не відставали — цьогоріч нові смартфони представили багато китайських брендів, зокрема Xiaomi і Oppo. Експерти видання вирішили порівняти флагманські гаджети за кількома важливими критеріями.

Дисплей і дизайн

Новий iPhone 17 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR з підтримкою ProMotion. Він підтримує частоту оновлення до 120 Гц і функцію Always-On Display. Пікова яскравість на відкритому повітрі досягає 3000 ніт.

Смартфон iPhone 17 Фото: Digital Trends

Для порівняння взяли кілька китайських смартфонів. Наприклад, на Xiaomi 17 є 1,5K OLED LTPO-панель із піковою яскравістю 3500 ніт. А компанія Vivo пішла ще далі, пропонуючи у своєму телефоні X300 пікову яскравість 4500 ніт і ШІМ-регулювання яскравості з частотою 2160 Гц.

Відео дня

Загалом Apple, як і раніше, лідирує в калібруванні кольорів з технологією True Tone, але китайські бренди тепер пропонують більш яскраві панелі з кращим регулюванням яскравості і більшою гнучкістю відображення.

Продуктивність

Чип A19 в iPhone 17 заснований на 3-нм архітектурі і містить 6-ядерний центральний процесор і 5-ядерний графічний процесор.

Xiaomi ж використовує чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графічним процесором Adreno 840 і поліпшеною системою термоконтролю. Oppo і Vivo вибрали MediaTek Dimensity 9500, який набрав понад 4 мільйони балів в AnTuTu.

Ефективність поки залишається сильною стороною Apple, але китайці вже наздоганяють (а іноді — і обганяють) iPhone.

Система камер

Apple оновила задню камеру, додавши 48-мегапіксельну основну і 48-мегапіксельну надширококутну камери. Фронтальна камера тепер використовує 18-мегапіксельний сенсор з технологією Center Stage, що дає змогу розширювати поле зору за допомогою ШІ та робити альбомні селфі без повороту телефона.

Смартфон Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Xiaomi використовує потрійну камеру Leica з датчиком Light Fusion 950 і телеоб'єктивом. У Vivo є 200-мегапіксельна камера в поєднанні з сертифікованим Zeiss перископічним і телемакрооб'єктивом. Oppo використовує потрійну камеру з 50-мегапіксельною камерою, налаштуванням Hasselblad і спектральним датчиком для точної передачі кольору.

Батарея і зарядка

iPhone 17 може працювати до 30 годин у режимі відтворення відео. Телефон підтримує швидку зарядку USB-C потужністю 40 Вт і бездротову зарядку MagSafe або Qi2 потужністю 25 Вт.

Однак китайські бренди тут явно виграють. Акумулятор Xiaomi ємністю 7000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Vivo використовує акумулятор ємністю 6040 мАг з дротовою зарядкою потужністю 90 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 40 Вт. Oppo використовує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7025 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Загалом iPhone 17 поступається китайським Android-смартфонам у частині зарядки, універсальності камери та яскравості дисплея, визнають експерти. Але водночас Apple утримує перевагу в тому, що стосується екосистеми. До того ж, iPhone 17 — це на сьогодні найдосконаліша базова модель Apple.

