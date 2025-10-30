Повербанк быстро сломается если продолжите совершать эти ошибки: чего нельзя делать (фото)

Повербанки стали незаменимыми в поездках и во время блэкаутов. Но многие не догадываются, что ряд привычных действий сокращает срок службы внешних АКБ. Рассказываем о шести неочевидных ошибках.

Даже качественные батареи способны выйти из строя, если их неправильно использовать. Эксперты makeuseof.com рассказали, чего стоит избегать.

Высокие температуры

Жаркие дни давно позади, но стоит помнить, что нагрев — главный враг литиевых аккумуляторов. Когда повербанк перегревается (например, на приборной панели автомобиля или рядом с обогревателем), химические процессы внутри него ускоряются, что приводит к деградации электролита, ослаблению материалов электродов и росту внутреннего сопротивления. Со временем это уменьшает емкость, а в экстремальных случаях может вызвать вздутие батареи.

Повербанк и смартфоны (иллюстративное фото) Фото: Sandberg

Оставлять на зарядке после 100%

Многим нравится видеть заветные 100% на индикаторе, но постоянно держать повербанк в таком состоянии — вредно. При полном заряде напряжение в ячейках находится на максимальном уровне, что создает постоянную нагрузку на их химическую структуру. Даже со встроенной защитой от перезаряда, постоянная "капельная" подзарядка добавляет стресса и ускоряет старение. Решение простое — отключать повербанк от сети, когда он зарядился, или даже останавливаться на 90% заряда.

Разряжать до нуля

Привычка сажать повербанк до полного отключения — еще одна крайность, которая быстро изнашивает литиевые аккумуляторы. Каждая глубокая разрядка заставляет химию батареи работать на пределе, чтобы восстановиться, и этот стресс постепенно разрушает ее. Старайтесь ставить повербанк на зарядку, когда уровень опускается до 20-30%.

Использовать старые или дешевые аксессуары сомнительного качества — не лучшая идея Фото: makeuseof.com

Использовать дешевые кабели и зарядки

Дешевый кабель или адаптер с заправки могут незаметно вредить повербанку. В таких аксессуарах часто отсутствуют базовые системы защиты от перепадов напряжения, перегрева и перегрузки по току. В результате на повербанк подается нестабильный ток, и его собственным контроллерам приходится работать на износ, чтобы защитить батарею. Всегда используйте качественные, сертифицированные кабели и зарядные устройства от проверенных брендов.

Одновременно заряжать и разряжать

Функция сквозной зарядки (pass-through), когда вы одновременно заряжаете и повербанк, и подключенный к нему телефон, кажется удобной, но она создает дополнительную нагрузку и нагрев. Плата управления вынуждена работать в двух направлениях, что может привести к перегреву. Если ваш повербанк сильно греется в таком режиме, лучше сначала полностью зарядить его, а уже потом использовать для гаджетов.

Зарядка и разрядка повербанка Фото: makeuseof.com

Не обращать внимания на повреждения

Падения или удары корпуса способны повредить внутреннюю структуру аккумулятора, даже если внешне все в порядке. Если вы заметили, что корпус вздулся, появился химический запах или повербанк греется сам по себе — немедленно прекратите его эксплуатацию. Не пытайтесь его вскрыть или выбросить в обычный бак — это может привести к пожару. Отнесите его в специальный пункт приема отработанных батарей.

