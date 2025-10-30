Повербанк швидко зламається, якщо продовжите робити ці помилки: чого не можна робити (фото)

Повербанки стали незамінними в поїздках і під час блекаутів. Але багато хто не здогадується, що низка звичних дій скорочує термін служби зовнішніх АКБ. Розповідаємо про шість неочевидних помилок.

Навіть якісні батареї здатні вийти з ладу, якщо їх неправильно використовувати. Експерти makeuseof.com розповіли, чого варто уникати.

Високі температури

Спекотні дні давно позаду, але варто пам'ятати, що нагрівання — головний ворог літієвих акумуляторів. Коли повербанк перегрівається (наприклад, на приладовій панелі автомобіля або поруч з обігрівачем), хімічні процеси всередині нього прискорюються, що призводить до деградації електроліту, ослаблення матеріалів електродів і зростання внутрішнього опору. Згодом це зменшує ємність, а в екстремальних випадках може спричинити здуття батареї.

Залишати на зарядці після 100%

Багатьом подобається бачити заповітні 100% на індикаторі, але постійно тримати повербанк у такому стані — шкідливо. Під час повного заряду напруга в комірках перебуває на максимальному рівні, що створює постійне навантаження на їхню хімічну структуру. Навіть із вбудованим захистом від перезаряду, постійна "крапельна" підзарядка додає стресу і прискорює старіння. Рішення просте — відключати повербанк від мережі, коли він зарядився, або навіть зупинятися на 90% заряду.

Розряджати до нуля

Звичка садити повербанк до повного вимкнення — ще одна крайність, яка швидко зношує літієві акумулятори. Кожна глибока розрядка змушує хімію батареї працювати на межі, щоб відновитися, і цей стрес поступово руйнує її. Намагайтеся ставити повербанк на зарядку, коли рівень опускається до 20-30%.

Використовувати дешеві кабелі та зарядки

Дешевий кабель або адаптер із заправки можуть непомітно шкодити повербанку. У таких аксесуарах часто відсутні базові системи захисту від перепадів напруги, перегріву і перевантаження за струмом. У результаті на повербанк подається нестабільний струм, і його власним контролерам доводиться працювати на знос, щоб захистити батарею. Завжди використовуйте якісні, сертифіковані кабелі та зарядні пристрої від перевірених брендів.

Одночасно заряджати і розряджати

Функція наскрізного заряджання (pass-through), коли ви одночасно заряджаєте і повербанк, і під'єднаний до нього телефон, видається зручною, але вона створює додаткове навантаження і нагрівання. Плата управління змушена працювати у двох напрямках, що може призвести до перегріву. Якщо ваш повербанк сильно гріється в такому режимі, краще спочатку повністю зарядити його, а вже потім використовувати для гаджетів.

Не звертати уваги на пошкодження

Падіння або удари корпусу здатні пошкодити внутрішню структуру акумулятора, навіть якщо зовні все гаразд. Якщо ви помітили, що корпус здувся, з'явився хімічний запах або повербанк гріється сам по собі — негайно припиніть його експлуатацію. Не намагайтеся його розкрити або викинути у звичайний бак — це може призвести до пожежі. Віднесіть його до спеціального пункту прийому відпрацьованих батарей.

