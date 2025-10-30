Солнечные панели стоит выбросить: фантастические деревья выдают 6000 кВт⋅ч в год (видео)

Устройство под названием SolarBotanic Tree имитирует естественный процесс сбора энергии в природе. Это не обычная солнечная панель, а технология, превращающая задний двор в персональную электростанцию.

Солнечное дерево SolarBotanic Tree оснащено так называемыми нанолистьями, способными выдерживать суровые погодные условия. Само устройство также изготовлено из прочных материалов. Система не похожа ни на одну известную солнечную электростанцию. Дело в том, что она получает энергию из различных источников и продолжает вырабатывать ее даже в периоды слабого солнечного света, пишет ecoticias.com.

Каждый фотоэлемент этой необычной станции производит 6000 кВт⋅ч в год, чего достаточно для питания трехкомнатного дома и электромобиля. Эта мощность соответствует среднему потреблению американского домохозяйства.

Но настоящее волшебство происходит с интегрированными системами. Устройство включает в себя аккумулятор для хранения энергии в ночное время, подключение к сети для более дешевой электроэнергии вне пиковых нагрузок и интеллектуальные системы управления, которые автоматически оптимизируют все.

Солнечная электростанция SolarBotanic Tree

На парковках можно установить несколько таких станций для быстрой зарядки электромобилей, сохраняя при этом красоту и естественный вид окружающей среды, говорится в материале.

Технические характеристики SolarBotanic Tree:

Годовая выработка: 6000 кВт⋅ч.

Устойчивость к погодным условиям: круглогодичная эксплуатация.

Установка: комплект, сертифицированные партнеры.

Интеграция в сеть: интеллектуальная система управления энергопотреблением.

Деревья SolarBotanic можно объединить в мини-сети. Разработка инновации заняла последние семь лет, с учетом отзывов потребителей, архитекторов и поставщиков. Устройства проходят тестирование в Центре передовых производственных исследований в Шеффилде, а выход на рынок запланирован на конец 2025 года.

