Сонячні панелі варто викинути: фантастичні дерева видають 6000 кВт⋅год на рік (відео)

Пристрій під назвою SolarBotanic Tree імітує природний процес збору енергії в природі. Це не звичайна сонячна панель, а технологія, що перетворює задній двір на персональну електростанцію.

Сонячне дерево SolarBotanic Tree оснащене так званим нанолистям, здатним витримувати суворі погодні умови. Сам пристрій також виготовлено з міцних матеріалів. Система не схожа на жодну відому сонячну електростанцію. Річ у тім, що вона отримує енергію з різних джерел і продовжує виробляти її навіть у періоди слабкого сонячного світла, пише ecoticias.com.

Кожен фотоелемент цієї незвичайної станції виробляє 6000 кВт⋅год на рік, чого достатньо для живлення трикімнатного будинку та електромобіля. Ця потужність відповідає середньому споживанню американського домогосподарства.

Але справжнє диво відбувається з інтегрованими системами. Пристрій містить акумулятор для зберігання енергії в нічний час, під'єднання до мережі для дешевшої електроенергії поза пікових навантажень та інтелектуальні системи управління, які автоматично оптимізують усе.

Відео дня

Сонячна електростанція SolarBotanic Tree

На парковках можна встановити кілька таких станцій для швидкої зарядки електромобілів, зберігаючи водночас красу і природний вигляд довкілля, ідеться в матеріалі.

Технічні характеристики SolarBotanic Tree:

Річне вироблення: 6000 кВт⋅год.

Стійкість до погодних умов: цілорічна експлуатація.

Встановлення: комплект, сертифіковані партнери.

Інтеграція в мережу: інтелектуальна система управління енергоспоживанням.

Дерева SolarBotanic можна об'єднати в міні-мережі. Розробка інновації зайняла останні сім років, з урахуванням відгуків споживачів, архітекторів і постачальників. Пристрої проходять тестування в Центрі передових виробничих досліджень у Шеффілді, а вихід на ринок заплановано на кінець 2025 року.

Раніше ми писали, що сонячні панелі коштуватимуть дешевше і прослужать довше. Для масового виробництва сонячних елементів можна використовувати рулонний друк. Причому друкувати можна швидко, а сонячні панелі при цьому будуть виходити ефективними і довговічними.