Старые гаджеты стоят миллионы: какую "завалявшуюся" технику выгодно продают (фото)

Прежде чем выбросить коробку со старой электроникой из кладовки, стоит ее осмотреть. Среди "хлама" нередко находятся ценные вещи, за которыми охотятся коллекционеры.

Рынок винтажной техники до сих пор набирает обороты. Запечатанные в заводскую пленку устройства, которые когда-то стоили несколько сотен долларов, сегодня уходят с аукционов за сотни тысяч. Журналисты makeuseof.com назвали пять самых ценных гаджетов из прошлого.

Самый первый iPhone (2007)

iPhone первого поколения, также известный как iPhone 2G, сейчас ценится на вторичным рынке в качестве культового телефона. Особенно варианты в запечатанной коробке. Редчайшая 4-гигабайтная модель, которую Apple выпускала всего два месяца, в 2023 году была продана на аукционе за рекордные $190 372 (около 8 млн грн). Это почти в 380 раз дороже ее первоначальной цены. Даже более распространенная 8-гигабайтная версия в заводской пленке может стоить от $35 000 до $80 000 (от 1,5 до 3,4 млн грн). Ключевой фактор — идеальное состояние и заводская упаковка.

iPod Classic(2001)

Дебютный портативный плеер Apple, который когда-то "отправил на пенсию" CD-диски, теперь сам стал уникальным образцом винтажной техники. В 2023 году запечатанный в заводскую пленку iPod первого поколения был продан за $29 000 (около 1,2 млн грн). Когда-то его купили всего за $399. Даже распакованные, но в хорошем состоянии и с полным комплектом (коробка, наушники, кабели) плееры могут стоить более $1000.

Nintendo Game Boy (1989)

Эта старомодная миниатюрная консоль, довольно популярная в свое время, сегодня может оказаться ценной инвестицией. Запечатанный Game Boy из первой партии в 2022 году ушел с молотка за $21 000 (около 882 000 грн). Цены на нераспечатанные экземпляры постоянно растут, ведь найти их становится все сложнее. Особую ценность представляют лимитированные издания, например, в стиле покемонов.

Sony Walkman TPS-L2 (1979)

Самый первый в мире кассетный плеер Walkman, который подарил миру портативную музыку, сейчас высоко ценится. Рабочие экземпляры в хорошем состоянии и с полным комплектом (наушники, чехол) продаются на eBay по цене от $500 до $2000. А полностью укомплектованный плеер в коробке может стоить и $4000 (около 168 000 грн). Главное условие — он должен быть в рабочем состоянии.

Часы-калькулятор HP-01 (1977)

Этот гаджет, казавшийся научной фантастикой в 70-х, настоящий компьютер на запястье, сегодня является большой редкостью. В свое время он стоил от $450 до $850, что уже было весьма дорого по тем временам. Сейчас же позолоченная версия таких часов может стоить до $7700 (около 325 000 грн). Эти часы умели не только считать, но и работать с датами, выполнять сложные вычисления со временем и имели 28 крошечных кнопок, часть из которых нужно было нажимать стилусом, встроенным в браслет.

В целом, состояние подобной электроники — решающий фактор. Максимальную цену дают за устройства в идеальном виде: в запечатанной заводской упаковке, с полным комплектом и без единой царапины.

