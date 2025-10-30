Старі гаджети коштують мільйони: яку техніку, що "завалялася", вигідно продають (фото)

Перш ніж викинути коробку зі старою електронікою з комори, варто її оглянути. Серед "мотлоху" нерідко знаходяться цінні речі, за якими полюють колекціонери.

Ринок вінтажної техніки досі набирає обертів. Запечатані в заводську плівку пристрої, які колись коштували кілька сотень доларів, сьогодні йдуть з аукціонів за сотні тисяч. Журналісти makeuseof.com назвали п'ять найцінніших гаджетів із минулого.

Перший iPhone (2007) Фото: скриншот / YouTube

Найперший iPhone (2007)

iPhone першого покоління, також відомий як iPhone 2G, зараз цінується на вторинному ринку як культовий телефон. Особливо варіанти в запечатаній коробці. Найрідкіснішу 4-гігабайтну модель, яку Apple випускала лише два місяці, 2023 року було продано на аукціоні за рекордні $190 372 (близько 8 млн грн). Це майже в 380 разів дорожче за її початкову ціну. Навіть більш поширена 8-гігабайтна версія в заводській плівці може коштувати від $35 000 до $80 000 (від 1,5 до 3,4 млн грн). Ключовий фактор — ідеальний стан і заводська упаковка.

Плеєр iPod Classic (2001) Фото: скриншот / YouTube

iPod Classic(2001)

Дебютний портативний плеєр Apple, який колись "відправив на пенсію" CD-диски, тепер сам став унікальним зразком вінтажної техніки. У 2023 році запечатаний у заводську плівку iPod першого покоління було продано за $29 000 (близько 1,2 млн грн). Колись його купили всього за $399. Навіть розпаковані, але в хорошому стані і з повним комплектом (коробка, навушники, кабелі) плеєри можуть коштувати понад $1000.

Nintendo Game Boy (1989) Фото: скриншот / YouTube

Nintendo Game Boy (1989)

Ця старомодна мініатюрна консоль, досить популярна свого часу, сьогодні може виявитися цінною інвестицією. Запечатаний Game Boy із першої партії 2022 року пішов із молотка за $21 000 (близько 882 000 грн). Ціни на нерозпечатані екземпляри постійно зростають, адже знайти їх стає дедалі складніше. Особливу цінність становлять лімітовані видання, наприклад, у стилі покемонів.

Sony Walkman TPS-L2 (1979) Фото: скриншот / YouTube

Sony Walkman TPS-L2 (1979)

Найперший у світі касетний плеєр Walkman, який подарував світові портативну музику, зараз високо цінується. Робочі екземпляри в хорошому стані і з повним комплектом (навушники, чохол) продаються на eBay за ціною від $500 до $2000. А повністю укомплектований плеєр у коробці може коштувати і $4000 (близько 168 000 грн). Головна умова — він має бути в робочому стані.

Годинник-калькулятор HP-01 (1977) Фото: скриншот / YouTube

Годинник-калькулятор HP-01 (1977)

Цей гаджет, що здавався науковою фантастикою в 70-х, справжній комп'ютер на зап'ясті, сьогодні є великою рідкістю. Свого часу він коштував від $450 до $850, що вже було досить дорого на ті часи. Зараз же позолочена версія такого годинника може коштувати до $7700 (близько 325 000 грн). Цей годинник умів не тільки рахувати, а й працювати з датами, виконувати складні обчислення з часом і мав 28 крихітних кнопок, частину з яких потрібно було натискати стилусом, вбудованим у браслет.

Загалом, стан подібної електроніки — вирішальний фактор. Максимальну ціну дають за пристрої в ідеальному вигляді: в запечатаному заводському пакуванні, з повним комплектом і без єдиної подряпини.

Раніше Фокус наводив історію iPod: як легендарний плеєр змінив музику і чому він зник. 23 жовтня 2001 року Стів Джобс представив перший iPod. Гаджет не тільки врятував компанію від банкрутства, а й змінив світ. Він подарував мільйонам людей портативну музику в зручному форматі та проклав шлях до появи iPhone.