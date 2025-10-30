Старі гаджети коштують мільйони: яку техніку, що "завалялася", вигідно продають (фото)
Перш ніж викинути коробку зі старою електронікою з комори, варто її оглянути. Серед "мотлоху" нерідко знаходяться цінні речі, за якими полюють колекціонери.
Ринок вінтажної техніки досі набирає обертів. Запечатані в заводську плівку пристрої, які колись коштували кілька сотень доларів, сьогодні йдуть з аукціонів за сотні тисяч. Журналісти makeuseof.com назвали п'ять найцінніших гаджетів із минулого.
Найперший iPhone (2007)
iPhone першого покоління, також відомий як iPhone 2G, зараз цінується на вторинному ринку як культовий телефон. Особливо варіанти в запечатаній коробці. Найрідкіснішу 4-гігабайтну модель, яку Apple випускала лише два місяці, 2023 року було продано на аукціоні за рекордні $190 372 (близько 8 млн грн). Це майже в 380 разів дорожче за її початкову ціну. Навіть більш поширена 8-гігабайтна версія в заводській плівці може коштувати від $35 000 до $80 000 (від 1,5 до 3,4 млн грн). Ключовий фактор — ідеальний стан і заводська упаковка.
iPod Classic(2001)
Дебютний портативний плеєр Apple, який колись "відправив на пенсію" CD-диски, тепер сам став унікальним зразком вінтажної техніки. У 2023 році запечатаний у заводську плівку iPod першого покоління було продано за $29 000 (близько 1,2 млн грн). Колись його купили всього за $399. Навіть розпаковані, але в хорошому стані і з повним комплектом (коробка, навушники, кабелі) плеєри можуть коштувати понад $1000.
Nintendo Game Boy (1989)
Ця старомодна мініатюрна консоль, досить популярна свого часу, сьогодні може виявитися цінною інвестицією. Запечатаний Game Boy із першої партії 2022 року пішов із молотка за $21 000 (близько 882 000 грн). Ціни на нерозпечатані екземпляри постійно зростають, адже знайти їх стає дедалі складніше. Особливу цінність становлять лімітовані видання, наприклад, у стилі покемонів.
Sony Walkman TPS-L2 (1979)
Найперший у світі касетний плеєр Walkman, який подарував світові портативну музику, зараз високо цінується. Робочі екземпляри в хорошому стані і з повним комплектом (навушники, чохол) продаються на eBay за ціною від $500 до $2000. А повністю укомплектований плеєр у коробці може коштувати і $4000 (близько 168 000 грн). Головна умова — він має бути в робочому стані.
Годинник-калькулятор HP-01 (1977)
Цей гаджет, що здавався науковою фантастикою в 70-х, справжній комп'ютер на зап'ясті, сьогодні є великою рідкістю. Свого часу він коштував від $450 до $850, що вже було досить дорого на ті часи. Зараз же позолочена версія такого годинника може коштувати до $7700 (близько 325 000 грн). Цей годинник умів не тільки рахувати, а й працювати з датами, виконувати складні обчислення з часом і мав 28 крихітних кнопок, частину з яких потрібно було натискати стилусом, вбудованим у браслет.
Загалом, стан подібної електроніки — вирішальний фактор. Максимальну ціну дають за пристрої в ідеальному вигляді: в запечатаному заводському пакуванні, з повним комплектом і без єдиної подряпини.
Раніше Фокус наводив історію iPod: як легендарний плеєр змінив музику і чому він зник. 23 жовтня 2001 року Стів Джобс представив перший iPod. Гаджет не тільки врятував компанію від банкрутства, а й змінив світ. Він подарував мільйонам людей портативну музику в зручному форматі та проклав шлях до появи iPhone.