Поставьте на свой iPad: названы топ 5 лучших приложений для планшетов Apple

Обновление iOS 26 полностью изменило представление о планшетах iPad. Некоторые даже говорят, что iPad стал полноценной альтернативой MacBook. А еще на планшетах Apple наконец-то появились приложения, над которыми пришлось работать годами.

Хороших приложений для iPad, конечно, много, но есть определенная "база", которую можно рекомендовать каждому пользователю, пишет slashgear.com. Издание составило список из пяти таких базовых приложений.

Whisper Transcription

Встроенная функция диктовки на iPad подходит для простых разговорных текстовых сообщений, но подводит, когда надо решить более сложную задачу. Тут-то и пригодится Whisper Transcription: с ее помощью вы сможете диктовать с гораздо большей точностью, к тому же, она автоматически расставляет правильные знаки препинания.

Эта функция подойдет для тех, кто заботится о конфиденциальности, так как она использует локальные модели, не отправляя данные на серверы, но при этом позволяет отправлять текст на ваш собственный ИИ-сервис для дополнительной обработки.

Приложение поддерживает несколько языков и может транскрибировать аудиофайлы из самых разных форматов, в том числе MP3 и M4A.

VLC

Это лучший видеоплеер для любой платформы, в том числе и для iPad. Он бесплатный, с открытым исходным кодом и воспроизведет любой файл, не требуя дополнительной настройки. Кроме того, он отлично справляется с файлами, которые содержат собственные аудиодорожки и субтитры.

Приложение особенно хвалят за его широкие возможности управления видео. Прямо из видеоплеера можно настроить и яркость экрана, и субтитры, и соотношение сторон. В настройках вы найдёте видеофильтры, скорость воспроизведения, настройки эквалайзера и многое другое.

А еще VLC поддерживает SharePlay, так что вы можете отправлять видео прямо на Apple TV.

Libby

Своего рода альтернатива Kindle, позволяющая читать библиотечные книги в электронном формате. Если у вас есть читательский билет учреждения, поддерживающего OverDrive (Libby как раз входит в OverDrive), то вы можете получить доступ к его цифровому каталогу с помощью своего iPad. Большой экран планшета отлично подходит для чтения.

Приложение работает так же, как обычная библиотека. Вы можете взять книгу на пару недель или зарезервировать очередь, если нужной вам книги пока нет в наличии.

Journal

Приложение для iPhone Journal вышло еще в 2023 году с iOS 17, и лишь теперь добралось до macOS и iPad.

Интерфейс напоминает приложение "Заметки", тут поддерживаются фотографии, рисунки, местоположения и голосовые заметки. Записи в дневнике можно сортировать по категориям с помощью различных фильтров. Есть и удобный поиск по старым записям. Инструмент Apple Intelligence может даже порекомендовать, о чем писать дальше. Приложение защищено Face ID и синхронизируется через iCloud.

Bear

Это простое, но очень симпатичное приложение для заметок на iPad на основе Markdown. Оно позволяет экспортировать текст практически в любой формат.

Bear также использует собственную продуманную систему организации заметок. Чтобы создать "папку" с заметками, просто добавьте хэштег в любое место заметки и продолжайте писать. Теги будут отображаться на боковой панели.

Еще приложение Bear предлагает обширную поддержку вставки изображений, включая автоматическую обрезку из интернета. Можно менять темы заметок и сканировать документы прямо в приложение. Пожалуй, единственный минус заключается в том, что для синхронизации работы с iCloud необходимо заплатить за Bear Pro.