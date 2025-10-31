Поставте на свій iPad: названо топ 5 найкращих додатків для планшетів Apple

Оновлення iOS 26 повністю змінило уявлення про планшети iPad. Дехто навіть каже, що iPad став повноцінною альтернативою MacBook. А ще на планшетах Apple нарешті з'явилися додатки, над якими довелося працювати роками.

Хороших додатків для iPad, звісно, багато, але є певна "база", яку можна рекомендувати кожному користувачеві, пише slashgear.com. Видання склало список із п'яти таких базових додатків.

Шепіт Транскрипція

Вбудована функція диктування на iPad підходить для простих розмовних текстових повідомлень, але підводить, коли треба розв'язати складніше завдання. Тут-то і стане в пригоді Whisper Transcription: з її допомогою ви зможете диктувати з набагато більшою точністю, до того ж, вона автоматично розставляє правильні розділові знаки.

Ця функція підійде для тих, хто піклується про конфіденційність, оскільки вона використовує локальні моделі, не надсилаючи дані на сервери, але водночас дає змогу надсилати текст на ваш власний ШІ-сервіс для додаткового опрацювання.

Відео дня

Додаток підтримує кілька мов і може транскрибувати аудіофайли з найрізноманітніших форматів, зокрема MP3 і M4A.

VLC

Це найкращий відеоплеєр для будь-якої платформи, зокрема і для iPad. Він безкоштовний, з відкритим вихідним кодом і відтворить будь-який файл, не вимагаючи додаткового налаштування. Крім того, він чудово справляється з файлами, які містять власні аудіодоріжки та субтитри.

Додаток особливо хвалять за його широкі можливості управління відео. Прямо з відеоплеєра можна налаштувати і яскравість екрана, і субтитри, і співвідношення сторін. У налаштуваннях ви знайдете відеофільтри, швидкість відтворення, налаштування еквалайзера і багато іншого.

А ще VLC підтримує SharePlay, тож ви можете надсилати відео прямо на Apple TV.

Ліббі

Свого роду альтернатива Kindle, що дає змогу читати бібліотечні книги в електронному форматі. Якщо у вас є читацький квиток установи, що підтримує OverDrive (Libby якраз входить до OverDrive), то ви можете отримати доступ до його цифрового каталогу за допомогою свого iPad. Великий екран планшета чудово підходить для читання.

Додаток працює так само, як звичайна бібліотека. Ви можете взяти книгу на кілька тижнів або зарезервувати чергу, якщо потрібної вам книжки поки немає в наявності.

Журнал

Застосунок для iPhone Journal вийшов ще 2023 року з iOS 17, і лише тепер дістався до macOS і iPad.

Інтерфейс нагадує додаток "Нотатки", тут підтримуються фотографії, малюнки, місця розташування і голосові нотатки. Записи в щоденнику можна сортувати за категоріями за допомогою різних фільтрів. Є і зручний пошук за старими записами. Інструмент Apple Intelligence може навіть порекомендувати, про що писати далі. Застосунок захищений Face ID і синхронізується через iCloud.

Ведмідь

Це простий, але дуже симпатичний додаток для нотаток на iPad на основі Markdown. Він дає змогу експортувати текст практично в будь-який формат.

Bear також використовує власну продуману систему організації нотаток. Щоб створити "папку" з нотатками, просто додайте хештег у будь-яке місце нотатки і продовжуйте писати. Теги відображатимуться на бічній панелі.

Ще додаток Bear пропонує велику підтримку вставки зображень, включно з автоматичною обрізкою з інтернету. Можна змінювати теми нотаток і сканувати документи прямо в додаток. Мабуть, єдиний мінус полягає в тому, що для синхронізації роботи з iCloud необхідно заплатити за Bear Pro.