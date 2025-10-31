Новый удобный "Пуск" в Windows 11 наконец-то здесь: как включить и пользоваться (фото)

В свежем обновлении для Windows 11 появилось переработанное меню "Пуск". Новый дизайн исправляет главные недостатки раздела, за которые пользователи критиковали ОС с самого ее выхода.

Спустя годы после релиза Windows 11, Microsoft наконец-то прислушалась к аудитории и представила значительно улучшенный вариант меню "Пуск". Обновление распространяется постепенно, но его можно активировать вручную уже сейчас, пишет Neowin.

Что изменилось в "Пуске"

Новый дизайн решает сразу несколько ключевых проблем старого меню. Больше нет двух страниц: теперь при открытии "Пуска" сразу отображается список всех установленных программ. Не придется делать лишнее действие. Еще можно отключить "Рекомендации": Раздражающий многих раздел "Рекомендовано", который занимал половину меню, теперь можно навсегда убрать. Это освобождает место для закрепленных вами ярлыков и списка приложений.

Наконец, доступны три режима отображения. Список утилит теперь удобно просматривать в трех разных вариантах: в виде сетки значков, классического списка или с разбивкой по категориям, что делает навигацию нагляднее.

Внешний вид нового меню "Пуск" в Windows 11

Как включить новый "Пуск" прямо сейчас

Модернизированный "Пуск" является частью необязательного обновления KB5067036 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Поскольку Microsoft распространяет его поэтапно, ждать официального дебюта можно несколько недель. Однако новый "Пуск" можно активировать вручную с помощью утилиты ViVeTool, если вы готовы выполнить эти действия на свой страх и риск.

Установите необязательное обновление KB5067036.

Загрузите утилиту ViVeTool с страницы на GitHub и распакуйте архив в удобное место (например, в папку C:\vive).

Запустите командную строку: откройте меню "Пуск", введите "cmd", нажмите правой кнопкой мыши на "Командная строка" и выберите "Запуск от имени администратора".

Перейдите в папку с утилитой: в командной строке введите команду CD C:\vive (заменив путь на ваш) и нажмите Enter.

Введите следующую команду и нажмите Enter: vivetool /enable /id:47205210. Если вы хотите включить остальные функции в KB5067036, введите vivetool /enable /id:47205210,57048231,56328729 (последний ID также включает переработанные индикаторы заряда батареи).

Перезагрузите компьютер.

После перезагрузки у вас должно появиться более удобное и функциональное меню "Пуск".

