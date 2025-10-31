Новий зручний "Пуск" у Windows 11 нарешті тут: як увімкнути і користуватися (фото)

У свіжому оновленні для Windows 11 з'явилося перероблене меню "Пуск". Новий дизайн виправляє головні недоліки розділу, за які користувачі критикували ОС із самого її виходу.

Через роки після релізу Windows 11, Microsoft нарешті прислухалася до аудиторії і представила значно поліпшений варіант меню "Пуск". Оновлення поширюється поступово, але його можна активувати вручну вже зараз, пише Neowin.

Що змінилося в "Пуску"

Новий дизайн вирішує відразу кілька ключових проблем старого меню. Більше немає двох сторінок: тепер під час відкриття "Пуску" відразу відображається список усіх встановлених програм. Не доведеться робити зайву дію. Ще можна відключити "Рекомендації": Дратівливий для багатьох розділ "Рекомендовано", який займав половину меню, тепер можна назавжди прибрати. Це звільняє місце для закріплених вами ярликів і списку додатків.

Відео дня

Нарешті, доступні три режими відображення. Список утиліт тепер зручно переглядати в трьох різних варіантах: у вигляді сітки значків, класичного списку або з розбивкою за категоріями, що робить навігацію наочнішою.

Зовнішній вигляд нового меню "Пуск" у Windows 11

Як увімкнути новий "Пуск" просто зараз

Модернізований "Пуск" є частиною необов'язкового оновлення KB5067036 для Windows 11 версій 24H2 і 25H2. Оскільки Microsoft поширює його поетапно, чекати офіційного дебюту можна кілька тижнів. Однак новий "Пуск" можна активувати вручну за допомогою утиліти ViVeTool, якщо ви готові виконати ці дії на свій страх і ризик.

Встановіть необов'язкове оновлення KB5067036.

Завантажте утиліту ViVeTool зі сторінки на GitHub і розпакуйте архів у зручне місце (наприклад, у папку C:\vive).

Запустіть командний рядок: відкрийте меню "Пуск", введіть "cmd", натисніть правою кнопкою миші на "Командний рядок" і виберіть "Запуск від імені адміністратора".

Перейдіть у папку з утилітою: у командному рядку введіть команду CD C:\vive (замінивши шлях на ваш) і натисніть Enter.

Введіть таку команду і натисніть Enter: vivetool /enable /id:47205210. Якщо ви хочете ввімкнути інші функції в KB5067036, введіть vivetool /enable /id:47205210,57048231,56328729 (останній ID також включає перероблені індикатори заряду батареї).

Перезавантажте комп'ютер.

Після перезавантаження у вас має з'явитися більш зручне і функціональне меню "Пуск".

Раніше Фокус писав, що в Windows 11 з'явилася довгоочікувана функція. Microsoft додала в Windows 11 важливу опцію, яку власники кількох моніторів чекали з моменту дебюту ОС. Тепер центр повідомлень відображається на будь-якому з під'єднаних дисплеїв, а не тільки на основному.