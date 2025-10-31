Китай снова удивляет: смартфон IQOO с топовым чипом стоит втрое дешевле Samsung (фото)

Бренд iQOO анонсировал Neo11 — доступный субфлагман, предлагающий мощное железо и емкую батарею на 7500 мАч. По характеристикам телефон не уступает топовым гаджетам 2025 года, но стоит кратно дешевле, по крайней мере на рынке КНР.

iQOO Neo11 выделяется беспрецедентным соотношением цены и возможностей, пишет GSMArena.

Внутри установлен предтоповый на сегодня чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Он же используется в Galaxy S25 Ultra и других премиальных моделях. Поскольку аппарат ориентирован на игры, предусмотрели и фирменный сопроцессор iQOO Q2. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера 8K.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED с разрешением 3168×1440 пикселей и адаптивной частотой обновления до 144 Гц. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 ГБ, а накопителя UFS 4.1 — до 1 ТБ.

Автономность обеспечивает огромная АКБ на 7500 мАч с поддержкой быстрой проводную зарядки мощностью 100 Вт.

Расцветки iQOO Neo11 Фото: iQOO

Корпус смартфона получил металлические рамки и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 (выдерживает даже мойку под высоким давлением). Толщина составляет 8,05 мм, а вес — 216 г. Одна из расцветок имеет заднюю панель, которая меняет цвет.

На тыльной панели есть двойная камера: основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT700V и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Разрешение "фронталки" составляет 16 Мп. Новинка работает под управлением ОС Android 16 с прошивкой OriginOS 6. Из беспроводных модулей заявлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

iQOO Neo11 пока поступил в продажу только в Китае. Цена:

12/256 ГБ: 2599 юаней (около $365 или 15 300 грн).

Для сравнения, стоимость Samsung Galaxy S25 Ultra в Украине (аналогичная аппаратная часть, но лучше камеры) составляет около 43 тысяч гривен за стартовую конфигурацию.

Раньше Фокус писал, что новый китайский смартфон поразил экспертов еще до выхода. Magic 8 Ultra от китайского бренда Honor ожидается в начале 2026 года. Но он уже вызвал большой интерес — говорят, что он будет даже лучше, чем флагманский Galaxy S26 Ultra от Samsung.