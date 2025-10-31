Китай знову дивує: смартфон IQOO з топовим чипом коштує втричі дешевше за Samsung (фото)

Бренд iQOO анонсував Neo11 — доступний субфлагман, що пропонує потужне залізо і ємну батарею на 7500 мАг. За характеристиками телефон не поступається топовим гаджетам 2025 року, але коштує кратно дешевше, принаймні на ринку КНР.

iQOO Neo11 виділяється безпрецедентним співвідношенням ціни та можливостей, пише GSMArena.

Усередині встановлено передтоповий на сьогодні чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Він же використовується в Galaxy S25 Ultra та інших преміальних моделях. Оскільки апарат орієнтований на ігри, передбачили і фірмовий співпроцесор iQOO Q2. Для охолодження передбачена випарна камера 8K.

Смартфон оснащений 6,82-дюймовим дисплеєм 8T LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і адаптивною частотою оновлення до 144 Гц. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR5X становить до 16 ГБ, а накопичувача UFS 4.1 — до 1 ТБ.

Автономність забезпечує величезна АКБ на 7500 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Забарвлення iQOO Neo11 Фото: iQOO

Корпус смартфона отримав металеві рамки та захист від води і пилу за стандартами IP68 і IP69 (витримує навіть мийку під високим тиском). Товщина становить 8,05 мм, а вага — 216 г. Одне із забарвлень має задню панель, яка змінює колір.

На тильній панелі є подвійна камера: основний 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT700V і 8-мегапіксельна надширококутна камера. Роздільна здатність "фронталки" становить 16 Мп. Новинка працює під управлінням ОС Android 16 з прошивкою OriginOS 6. З бездротових модулів заявлені Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

iQOO Neo11 поки що надійшов у продаж тільки в Китаї. Ціна:

12/256 ГБ: 2599 юанів (близько $365 або 15 300 грн).

Для порівняння, вартість Samsung Galaxy S25 Ultra в Україні (аналогічна апаратна частина, але кращі камери) становить близько 43 тисяч гривень за стартову конфігурацію.

Раніше Фокус писав, що новий китайський смартфон вразив експертів ще до виходу. Magic 8 Ultra від китайського бренду Honor очікується на початку 2026 року. Але він уже викликав неабиякий інтерес — кажуть, що він буде навіть кращим, ніж флагманський Galaxy S26 Ultra від Samsung.