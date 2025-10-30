Краще, ніж Samsung Galaxy: новий китайський смартфон вразив експертів ще до виходу

Новий смартфон Magic 8 Ultra від китайського бренду Honor очікується на початку 2026 року. Але він уже викликав неабиякий інтерес — подейкують, що він буде навіть кращим, ніж флагманський Galaxy S26 Ultra від Samsung.

Honor запустив нову лінійку своїх смартфонів у жовтні 2025-го, нагадує techadvisor.com. Моделі Honor Magic 8 і Honor Magic 8 Pro вже вийшли, проте вихід саме моделі Ultra обіцяє значне підвищення ставок.

Як уже повідомляють інсайдерські витоки, Honor Magic 8 Ultra буде оснащений 6,71-дюймовим 1,5K LTPO-дисплеєм з чотирма вигинами, а також 3D-розпізнаванням облич і 3D-ультразвуковим сканером відбитків пальців. Між іншим, Honor — один з небагатьох виробників смартфонів Android, які в цьому аспекті наслідували приклад Apple.

Ще очікується, що Honor Magic 8 Ultra отримає основну камеру на 50 Мп з великим датчиком з надвисоким динамічним діапазоном. Експерти говорять також про абсолютно нову перископічну телефотокамеру. Про неї поки мало що відомо, але серед можливих характеристик згадується "незвично великий сенсор".

Ще новий смартфон Honor Magic 8 Ultra зможе похвалитися потужною батареєю — передбачувана ємність його акумулятора становитиме близько 7000 мАг.

Раніше повідомлялося, що телефони Honor опинилися серед найпопулярніших брендів у Європі. У списку опинилися й інші відомі китайські виробники смартфонів — Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.

Ще стало відомо, що тонкий складаний смартфон Honor витримав на собі холодильник вагою майже 200 кг. Йшлося про модель Honor Magic V5, і вона встановила світовий рекорд Гіннесса.