Лучше, чем Samsung Galaxy: новый китайский смартфон поразил экспертов еще до выхода

Новый смартфон Magic 8 Ultra от китайского бренда Honor ожидается в начале 2026 года. Но он уже вызвал большой интерес – говорят, что он будет даже лучше, чем флагманский Galaxy S26 Ultra от Samsung.

Honor запустил новую линейку своих смартфонов в октябре 2025-го, напоминает techadvisor.com. Модели Honor Magic 8 и Honor Magic 8 Pro уже вышли, однако выход именно модели Ultra обещает значительное повышение ставок.

Как уже сообщают инсайдерские утечки, Honor Magic 8 Ultra будет оснащен 6,71-дюймовым 1,5K LTPO-дисплеем с четырьмя изгибами, а также 3D-распознаванием лиц и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Между прочим, Honor – один из немногих производителей смартфонов Android, которые в этом аспекте последовали примеру Apple.

Еще ожидается, что Honor Magic 8 Ultra получит основную камеру на 50 Мп с большим датчиком со сверхвысоким динамическим диапазоном. Эксперты говорят также о совершенно новой перископической телефотокамере. Про нее пока мало что известно, но среди возможных характеристик упоминается "необычно большой сенсор".

Відео дня

Еще новый смартфон Honor Magic 8 Ultra сможет похвастаться мощной батареей – предполагаемая емкость его аккумулятора составит около 7000 мАч.

Ранее сообщалось, что телефоны Honor оказались среди самых популярных брендов в Европе. В списке оказались и другие известные китайские производители смартфонов – Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.

Еще стало известно, что тонкий складной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом почти 200 кг. Речь шла о модели Honor Magic V5, и она установила мировой рекорд Гиннесса.