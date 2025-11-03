Дроны заработают совершенно по-новому: для БПЛА нашлось неожиданное применение (видео)

Мы привыкли, что беспилотники используются на поле боя, или же для доставки, если речь о мирном применении, но у них обнаружилась еще одна непривычная роль. Оказалось, что БПЛА могут предотвращать вооруженные нападения.

Американская компания Wrap Technologies разработала беспилотник для "нелетальных вмешательств", сообщает interestingengineering.com. MERLIN-Interdictor — это беспилотная система, использующая технологию BolaWrap для безопасного удержания вооруженных подозреваемых с помощью нелетального кевларового троса. С помощью такой технологии БПЛА из простых инструментов наблюдения превращаются в активные средства реагирования, "способные спасать жизни за считанные секунды".

Новый беспилотник Wrap Technologies, предназначенный для нелетальных вмешательств, успешно использовал устройство этой же компании BolaWrap в реальных испытаниях для безопасного связывания человеческих целей с воздуха. Таким образом компания продемонстрировала, что дрон может надежно обездвиживать вооруженных людей без применения смертельной силы.

Это может пригодиться, если надо остановить вооруженного злоумышленника, – например, при ситуации, когда стрельбу могут открыть в школе. Как говорят сами разработчики, традиционные "нелетальные" средства – электрошокеры, дубинки и перцовые баллончики – могут привести к гибели людей, а ответственность за последствия потом ложится на сотрудников полиции и самих налогоплательщиков.

BolaWrap – это портативное устройство, которое выстреливает кевларовым тросом, чтобы опутать руки или ноги человека на расстоянии. Эту нелетальную систему сдерживания впервые удалось развернуть с беспилотника, и такой успех может означать новый этап в обеспечении правопорядка и реагировании на чрезвычайные ситуации с воздуха.

В ходе контролируемых испытаний беспилотник MERLIN-Interdictor показал способность идентифицировать, нацеливаться и безопасно поражать имитируемый вооруженный объект с помощью устройства BolaWrap. Причем эта система – часть более масштабной инициативы DFR-X (Drones as First Responders – Extended), целью которой является превращение дронов в быстрые автоматизированные инструменты поддержки полиции и экстренных служб.

«Мы считаем, что DFR-X – это больше, чем просто инновация. Это новая возможность для агентств, должностных лиц и заинтересованных сторон, позволяющая им оказывать более быструю, безопасную и разумную помощь, когда на кону человеческие жизни», – заявил коммерческий директор компании Wrap Брейден Фрейм.

В ноябре 2025 года компания Wrap уже планирует начать прием предварительных заказов на свой инструмент MERLIN-Interdictor.

