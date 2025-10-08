Дроны Aerodome долетят куда угодно за 90 секунд: что придумали в США (видео)

Технологический институт Джорджии запустил новаторскую программу быстрого реагирования с использованием дронов, которые могут добраться до любого места вызова 911 в кампусе за 90 секунд или меньше.

Related video

Университет в партнерстве с Flock Safety развернул свою систему быстрого реагирования на основе беспилотников Aerodome. Патрульный беспилотник может постоянно мониторить кампус, мгновенно реагируя на серьезные инциденты, пишет DroneXL.

Дроны Aerodome

Сообщается, что дроны запускаются немедленно после поступления вызовов 911, предоставляя полиции критически важную ситуационную осведомленность и изменяя подход к реагированию на чрезвычайные ситуации в кампусе.

Система предоставляет полиции представление о ситуации в режиме реального времени, что позволяет правоохранителям быстро и эффективно оценивать инциденты перед развертыванием наземных подразделений. Это может сэкономить критически важное время и ресурсы.

Важно

"Будет грустно": Сергей "Флеш" назвал приоритетные цели дронов РФ, кроме энергетики (фото)

"Наша система беспилотников может реагировать в любом месте в радиусе четырех миль за 90 секунд или меньше", — утверждает главный директор по стратегии Flock Safety Бейли Квинтрелл.

Чтобы решить проблемы конфиденциальности, Flock Safety внедрила такие меры, как удержание камеры направленной на горизонт, пока дрон не достигнет пункта назначения. Это предотвращает запись во время перемещения и ограничивает наблюдение фактическими чрезвычайными ситуациями.

На сайте Flock Safety сказано, что дроны Aerodome могут выполнять следующие задачи:

для правоохранителей — обеспечение быстрой видимости с воздуха для быстрого реагирования полиции и улучшения осведомленности о ситуации;

для пожарных — вид сверху в реальном времени для быстрой оценки ситуации, распределения ресурсов, руководства бригадами и определения горячих точек;

для поисково-спасательных служб — тепловизионное изображение и аэрофотопоиск на большой территории для быстрого поиска пропавших без вести лиц и руководства группами реагирования.

Напомним, ученые из Университета Вестлейк и Университета Лафборо разработали систему FlyingToolbox, которая позволяет дронам работать в непосредственной близости и обмениваться инструментами во время полета.

Фокус также сообщал, исследователи Университета Шербрука в Канаде разработали экспериментальный квадрокоптер под названием DART, который может безопасно приземляться на транспортное средство, движущееся со скоростью до 110 км/ч.