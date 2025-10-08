Дрони Aerodome долетять куди завгодно за 90 секунд: що придумали у США (відео)

Технологічний інститут Джорджії запустив новаторську програму швидкого реагування з використанням дронів, які можуть дістатися до будь-якого місця виклику 911 у кампусі за 90 секунд або менше.

Related video

Університет у партнерстві з Flock Safety розгорнув свою систему швидкого реагування на основі безпілотників Aerodome. Патрульний безпілотник може постійно моніторити кампус, миттєво реагуючи на серйозні інциденти, пише DroneXL.

Дрони Aerodome

Повідомляється, що дрони запускаються негайно після надходження викликів 911, надаючи поліції критично важливу ситуаційну обізнаність і змінюючи підхід до реагування на надзвичайні ситуації в кампусі.

Система надає поліції уявлення про ситуацію в режимі реального часу, що дозволяє правоохоронцям швидко та ефективно оцінювати інциденти перед розгортанням наземних підрозділів. Це може заощадити критично важливий час і ресурси.

Важливо

"Буде сумно": Сергій "Флеш" назвав пріоритетні цілі дронів РФ, окрім енергетики (фото)

"Наша система безпілотників може реагувати будь-де в радіусі чотирьох миль за 90 секунд або менше", — стверджує головний директор зі стратегії Flock Safety Бейлі Квінтрелл.

Щоб розв’язати проблеми конфіденційності, Flock Safety впровадила такі заходи, як утримання камери спрямованою на горизонт, доки дрон не досягне пункту призначення. Це запобігає запису під час переміщення та обмежує спостереження фактичними надзвичайними ситуаціями.

На сайті Flock Safety сказано, що дрони Aerodome можуть виконувати наступні задачі:

для правоохоронців — забезпечення швидкої видимості з повітря для швидшого реагування поліції тапокращення обізнаності про ситуацію;

для пожежників — вид зверху в реальному часі для швидкої оцінки ситуації, розподілу ресурсів, керівництва бригадами та визначення гарячих точок;

для пошуково-рятувальних служб — тепловізійне зображення та аерофотопошук на великій території для швидкого пошуку зниклих безвісти осіб та керівництва групами реагування.

Нагадаємо, вчені з Університету Вестлейк та Університету Лафборо розробили систему FlyingToolbox, яка дозволяє дронам працювати в безпосередній близькості та обмінюватися інструментами під час польоту.

Фокус також повідомляв, дослідники Університету Шербрука в Канаді розробили експериментальний квадрокоптер під назвою DART, який може безпечно приземлятися на транспортний засіб, що рухається зі швидкістю до 110 км/год.