Дрони запрацюють зовсім по-новому: для БПЛА знайшлося несподіване застосування (відео)

Ми звикли, що безпілотники використовуються на полі бою, або ж для доставки, якщо мова про мирне застосування, але у них виявилася ще одна незвична роль. Виявилося, що БПЛА можуть запобігати збройним нападам.

Американська компанія Wrap Technologies розробила безпілотник для "нелетальних втручань", повідомляє interestingengineering.com. MERLIN-Interdictor — це безпілотна система, що використовує технологію BolaWrap для безпечного утримання озброєних підозрюваних за допомогою нелетального кевларового троса. За допомогою такої технології БПЛА з простих інструментів спостереження перетворюються на активні засоби реагування, "здатні рятувати життя за лічені секунди".

Новий безпілотник Wrap Technologies, призначений для нелетальних втручань, успішно використав пристрій цієї ж компанії BolaWrap у реальних випробуваннях для безпечного зв'язування людських цілей з повітря. Таким чином компанія продемонструвала, що дрон може надійно знерухомлювати озброєних людей без застосування смертельної сили.

Це може стати в пригоді, якщо треба зупинити озброєного зловмисника, — наприклад, за ситуації, коли стрілянину можуть відкрити у школі. Як кажуть самі розробники, традиційні "нелетальні" засоби — електрошокери, кийки та перцеві балончики — можуть призвести до загибелі людей, а відповідальність за наслідки потім лягає на працівників поліції та самих платників податків.

BolaWrap — це портативний пристрій, який вистрілює кевларовим тросом, щоб обплутати руки або ноги людини на відстані. Цю нелетальну систему стримування вперше вдалося розгорнути з безпілотника, і такий успіх може означати новий етап у забезпеченні правопорядку та реагуванні на надзвичайні ситуації з повітря.

Під час контрольованих випробувань безпілотник MERLIN-Interdictor показав здатність ідентифікувати, націлюватися і безпечно вражати імітований озброєний об'єкт за допомогою пристрою BolaWrap. Причому ця система — частина більш масштабної ініціативи DFR-X (Drones as First Responders — Extended), метою якої є перетворення дронів на швидкі автоматизовані інструменти підтримки поліції та екстрених служб.

"Ми вважаємо, що DFR-X — це більше, ніж просто інновація. Це нова можливість для агентств, посадових осіб і зацікавлених сторін, що дає їм змогу надавати швидшу, безпечнішу і розумнішу допомогу, коли на кону людські життя", — заявив комерційний директор компанії Wrap Брейден Фрейм.

У листопаді 2025 року компанія Wrap вже планує почати прийом попередніх замовлень на свій інструмент MERLIN-Interdictor.

