Дорогой Samsung или дешевый TCL: эксперт дал неожиданный совет, какой из них купить (фото)

Samsung, конечно, – один из лучших брендов на рынке телевизоров. Но флагманские OLED-телевизоры всегда дорогие, и возникает вопрос, а обязательно ли тратить сумасшедшие деньги на телевизор, пусть и премиальный.

На рынке представлено и множество отличных недорогих телевизоров, - например, есть mini-LED от TCL, пишет techradar.com. Один из экспертов издания сравнил телевизоры Samsung Q8F QLED и TCL Q6C, чтобы понять, если ли смысл переплачивать.

Прежде всего специалист сравнил светодиодную подсветку. Он сам был удивлен, когда обнаружил, что mini-LED управляет подсветкой гораздо лучше по сравнению с моделью Samsung: изображение у Q6C оказалось ярче и глубже, а четкий контраст заметно улучшал восприятие картинки на экране.

Телевизоры TCL Q6C (слева) и Samsung Q8F (справа) Фото: Future

При просмотре сцен в условиях слабого освещения, причем даже в более ярких фильмах, подсветка Samsung QLED создавала эффект затуманивания, чего не наблюдалось у модели TCL. Единственным замечанием тут было то, что в темных сценах mini-LED телевизор все-таки давал эффект засветки (вокруг ярких объектов на темном фоне появлялся светлый "нимб").

Передача цвета

Цветопередача была хороша у обоих телевизоров – например, когда дело касалось таких нестандартные оттенков, как розовый. Но модели Q8F все же недоставало яркости, и цвета выглядели не такими насыщенными, как на более ярких моделях.

Телевизоры TCL Q6C (слева) и Samsung Q8F (справа) Фото: Future

Зато благодаря более высокой воспринимаемой контрастности на Q6C лучше выглядели темные цвета – например, синий. За счет этого темные оттенки на бюджетной модели казались более выразительными по сравнению с Q8F.

Правда, на телевизоре Samsung есть способы улучшить цветопередачу. Например, переключение режима HDR Tone Mapping с "Активного" на "Статический" фактически добавляло яркости и детализации (что стало неожиданностью для тестировщика, который думал, что это, наоборот, сделает изображение более сглаженным). Также есть функция Color Booster Pro: если в ней установить значение "Низкое", цвета на Q8F станут немного ярче, а если выбрать "Высокое" – то будут казаться даже перенасыщенными.

Темные сцены

Как отмечает эксперт, темные сцены он обычно тестирует на фильме «Бэтмен»2022 года: мол, эта лента – настоящий тест-драйв для просмотра на низкой яркости. Этот фильм часто выявляет проблемы телевизора с равномерностью (то есть способностью равномерно отображать большие области одного тона – например, черного и серого).

Телевизоры TCL Q6C (слева) и Samsung Q8F (справа) Фото: Future

И тут снова похвала ушла модели Q6C. При просмотре с приглушенным освещением (выключенным верхним светом и только одной лампой сбоку) ее мини-светодиодная подсветка проявила себя во всей красе. Темные тона были более насыщенными и реалистичными, чем у Samsung. А контраст между темными и светлыми тонами передавался сильнее.

На флагманском Q8F черные цвета были сглажены и казались скорее серыми, а контраст между светом и тенью был не таким убедительным.

Также эксперт отметил, что, хотя ни Q8F, ни Q6C не обладают самой плавной работой, при правильных настройках обе модели обеспечивают приемлемый баланс между плавностью и естественностью движений.

Но, как уже было сказано, мини-светодиод Q6C обеспечивает более высокую яркость, более высокую контрастность и более насыщенные цвета в целом. Так что специалист пришел к выводу, что выбирать самую дорогую модель телевизора необязательно: можно получить вполне достойное качество за меньшие деньги. И даже остаться в выигрыше, потому что "бюджетник" по некоторым параметрам даже иногда превосходит флагмана.

