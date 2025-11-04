Дорогий Samsung чи дешевий TCL: експерт дав несподівану пораду, який із них купити (фото)

Samsung, звичайно, — один з найкращих брендів на ринку телевізорів. Але флагманські OLED-телевізори завжди дорогі, і виникає питання, а чи обов'язково витрачати шалені гроші на телевізор, нехай і преміальний.

На ринку представлено і безліч відмінних недорогих телевізорів, — наприклад, є mini-LED від TCL, пише techradar.com. Один з експертів видання порівняв телевізори Samsung Q8F QLED і TCL Q6C, щоб зрозуміти, чи є сенс переплачувати.

Насамперед фахівець порівняв світлодіодне підсвічування. Він сам був здивований, коли виявив, що mini-LED керує підсвічуванням набагато краще порівняно з моделлю Samsung: зображення у Q6C виявилося яскравішим і глибшим, а чіткий контраст помітно поліпшував сприйняття картинки на екрані.

Телевізори TCL Q6C (ліворуч) і Samsung Q8F (праворуч) Фото: Future

Під час перегляду сцен в умовах слабкого освітлення, причому навіть у більш яскравих фільмах, підсвічування Samsung QLED створювало ефект затуманення, чого не спостерігалося у моделі TCL. Єдиним зауваженням тут було те, що в темних сценах mini-LED телевізор все-таки давав ефект засвічення (навколо яскравих об'єктів на темному тлі з'являвся світлий "німб").

Відео дня

Передача кольору

Передача кольору була хороша в обох телевізорів — наприклад, коли справа стосувалася таких нестандартних відтінків, як рожевий. Але моделі Q8F все ж бракувало яскравості, і кольори мали не такий насичений вигляд, як на більш яскравих моделях.

Телевізори TCL Q6C (ліворуч) і Samsung Q8F (праворуч) Фото: Future

Зате завдяки вищій сприйманій контрастності на Q6C краще виглядали темні кольори — наприклад, синій. За рахунок цього темні відтінки на бюджетній моделі здавалися більш виразними порівняно з Q8F.

Щоправда, на телевізорі Samsung є способи поліпшити передачу кольору. Наприклад, перемикання режиму HDR Tone Mapping з "Активного" на "Статичний" фактично додавало яскравості та деталізації (що стало несподіванкою для тестувальника, який думав, що це, навпаки, зробить зображення більш згладженим). Також є функція Color Booster Pro: якщо в ній встановити значення "Низьке", кольори на Q8F стануть трохи яскравішими, а якщо вибрати "Високе" — то здаватимуться навіть перенасиченими.

Темні сцени

Як зазначає експерт, темні сцени він зазвичай тестує на фільмі "Бетмен" 2022 року: мовляв, ця стрічка — справжній тест-драйв для перегляду на низькій яскравості. Цей фільм часто виявляє проблеми телевізора з рівномірністю (тобто здатністю рівномірно відображати великі області одного тону — наприклад, чорного та сірого).

Телевізори TCL Q6C (ліворуч) і Samsung Q8F (праворуч) Фото: Future

І тут знову похвала пішла моделі Q6C. При перегляді з приглушеним освітленням (вимкненим верхнім світлом і тільки однією лампою збоку) її міні-світлодіодне підсвічування проявило себе у всій красі. Темні тони були більш насиченими і реалістичними, ніж у Samsung. А контраст між темними і світлими тонами передавався сильніше.

На флагманському Q8F чорні кольори були згладжені і здавалися радше сірими, а контраст між світлом і тінню був не таким переконливим.

Також експерт зазначив, що, хоча ні Q8F, ні Q6C не володіють найплавнішою роботою, за правильних налаштувань обидві моделі забезпечують прийнятний баланс між плавністю і природністю рухів.

Але, як уже було сказано, міні-світлодіод Q6C забезпечує вищу яскравість, вищу контрастність і більш насичені кольори загалом. Тож фахівець дійшов висновку, що вибирати найдорожчу модель телевізора необов'язково: можна отримати цілком гідну якість за менші гроші. І навіть залишитися у виграші, тому що "бюджетник" за деякими параметрами навіть іноді перевершує флагмана.

Раніше експерти порівняли топові телевізори і сказали, який кращий. Тоді вибирати довелося між моделями Samsung QN80F і LG B5.