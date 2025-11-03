Новый тип батарей изменит электрокары навсегда: какой прорыв совершили ученые (фото)

На рынке электромобилей грядет масштабный переход. Пока одни производители доводят до совершенства литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, другие делают ставку на еще одну перспективную технологию — натрий-ион.

Как сообщают эксперты CSIT Energy, высокая стоимость электрокаров и тревога по поводу малого запаса хода могут уйти в прошлое раньше, чем ожидалось. Все благодаря интенсивной разработке аналогов литиевых АКБ.

Актуальное решение

Сегодня в сегменте доступных и безопасных аккумуляторов лидируют LFP-батареи. Благодаря отказу от дорогого и дефицитного кобальта, они уже позволили значительно удешевить электрические авто. Впечатляющие результаты налицо: например, китайская CATL недавно представила свою батарею Shenxing Plus, которая обеспечивает запас хода до 1000 км и способна заряжаться всего за 10 минут. Именно такие технологии делают электрокары более привлекательными для массового рынка.

Будущий претендент

Натрий-ионная технология обещает следующий прорыв. Натрий в качестве основного компонента выгоден, потому что распространен в природе и легко добывается даже из морской воды. Это делает такие АКБ дешевле, экологичнее и надежнее. Такие компании, как CSIT Energy, уже активно продвигают это решение, предлагая рынку идеальный баланс между производительностью и доступностью. Такой переход способен сделать электрокары доступнее для потребителей по всему миру.

Глобальная конкуренция

Помимо химии, производители активно модернизируют конструкцию элементов питания. Интеграция ячеек в силовую структуру кузова (Cell-to-chassis) позволяет уменьшить вес и стоимость автомобиля, одновременно увеличив его запас хода и улучшив управляемость. Яркие примеры — разработки Tesla и Leapmotor. На рынке продолжается технологическая гонка: доминируют пока что китайские корпорации (CATL и BYD), в то время как западные конкуренты пытаются их догнать, в том числе за счет создания совместных предприятий для локализации производства.

В итоге развитие экологичного транспорта ускоряется как никогда ранее. Будь то LFP-инновации от CATL или перспективные натрий-ионные батареи от CSIT Energy, цель остается одной — сделать электромобили более массовыми, эффективными и дружественными к окружающей среде.

