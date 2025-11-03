Новий тип батарей змінить електрокари назавжди: який прорив здійснили вчені (фото)

На ринку електромобілів гряде масштабний перехід. Поки одні виробники доводять до досконалості літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї, інші роблять ставку на ще одну перспективну технологію — натрій-іон.

Як повідомляють експерти CSIT Energy, висока вартість електрокарів і тривога з приводу малого запасу ходу можуть піти в минуле раніше, ніж очікувалося. Усе завдяки інтенсивному розробленню аналогів літієвих АКБ.

Актуальне рішення

Сьогодні в сегменті доступних і безпечних акумуляторів лідирують LFP-батареї. Завдяки відмові від дорогого і дефіцитного кобальту, вони вже дозволили значно здешевити електричні авто. Вражаючі результати очевидні: наприклад, китайська CATL нещодавно представила свою батарею Shenxing Plus, яка забезпечує запас ходу до 1000 км і здатна заряджатися всього за 10 хвилин. Саме такі технології роблять електрокари більш привабливими для масового ринку.

Відео дня

Майбутній претендент

Натрій-іонна технологія обіцяє наступний прорив. Натрій як основний компонент вигідний, тому що поширений у природі і легко видобувається навіть з морської води. Це робить такі АКБ дешевшими, екологічнішими і надійнішими. Такі компанії, як CSIT Energy, вже активно просувають це рішення, пропонуючи ринку ідеальний баланс між продуктивністю і доступністю. Такий перехід здатний зробити електрокари доступнішими для споживачів по всьому світу.

Зарядка електромобілів (ілюстративне фото) Фото: 24gadget.ru

Глобальна конкуренція

Крім хімії, виробники активно модернізують конструкцію елементів живлення. Інтеграція осередків у силову структуру кузова (Cell-to-chassis) дає змогу зменшити вагу і вартість автомобіля, водночас збільшивши його запас ходу і поліпшивши керованість. Яскраві приклади — розробки Tesla і Leapmotor. На ринку тривають технологічні перегони: домінують поки що китайські корпорації (CATL і BYD), тоді як західні конкуренти намагаються їх наздогнати, зокрема за рахунок створення спільних підприємств для локалізації виробництва.

У підсумку розвиток екологічного транспорту прискорюється як ніколи раніше. Чи то LFP-інновації від CATL, чи то перспективні натрій-іонні батареї від CSIT Energy, мета залишається однією — зробити електромобілі масовішими, ефективнішими і дружніми до навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав, що дешеві електрокари отримають дуже потужну батарею. Електромобілі Nissan скоро можуть неслабо додати в запасі ходу. Бренд запатентував технології, які покращують літій-повітряні акумулятори і зроблять їх комерційно життєздатними.