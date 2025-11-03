Как печатать на смартфоне в разы быстрее: помогут 6 простых трюков (фото)

В стандартной клавиатуре от Google скрыто множество полезных фишек, ускоряющих набор текста на телефоне. Избавившись от нескольких привычек, вы сможете печатать гораздо эффективнее.

Клавиатура Gboard предустановлена на большинстве Android-гаджетов, и она гораздо "умнее", чем кажется на первый взгляд. Эксперты Android Police назвали шесть неочевидных и полезных правил для быстрой печати.

Ввод цифр и смена регистра

Многие по привычке переключаются на раскладку с цифрами и символами, чтобы поставить запятую, восклицательный знак или "@", а затем возвращаются обратно. Вместо этого просто зажмите и удерживайте клавишу с точкой. Появится всплывающее меню с самыми популярными символами, и вы сможете выбрать нужный, не отрывая палец от экрана.

Быстрый ввод символов Gboard

Если вы случайно напечатали слово строчными буквами, а хотели заглавными (или наоборот), не нужно его стирать и перепечатывать. Просто выделите слово, а затем несколько раз нажмите на клавишу Shift (cтрелка вверх). Первое нажатие сделает первую букву заглавной, второе — все слово капсом, а третье — вернет все в нижний регистр.

Shift для заглавной буквы

Чтобы напечатать первую заглавную букву, не нужно сначала нажимать Shift, а потом — саму букву. Есть способ быстрее. Зажмите клавишу Shift и, не отрывая палец, проведите им до нужной буквы, а затем отпустите. Буква напечатается в верхнем регистре, а клавиатура сразу вернется в обычный режим. Такой свайп занимает чуть меньше времени.

Свайп для ввода заглавной буквы в Gboard

Исправление опечаток

Корректировать ошибки, пытаясь попасть пальцем в нужное место внутри слова — иногда настоящая мука. Вместо этого используйте пробел как трекпад. Просто проведите пальцем влево или вправо по клавише пробела, и курсор будет плавно и точно перемещаться по тексту, позволяя вам легко исправить ошибку. Кроме того в режиме "Редактирование текста" (присутствует в верхней панели инструментов) курсор удобно точечно перемещать стрелками, как на компьютере.

Дроби и точка в конце

Если вам нужно напечатать дробь (например, ½ или ¾), не нужно набирать ее через слэш. Gboard умеет делать это автоматически. Просто зажмите и удерживайте нужную цифру, и во всплывающем меню появятся популярные варианты дробей с ее участием.

Наконец, чтобы закончить предложение, поставить точку, пробел и начать следующее с заглавной буквы, не нужно делать три разных действия. Вместо этого просто дважды быстро нажмите на пробел. Gboard сделает все это за вас.

