Какие смартфоны Samsung Galaxy рекомендуют покупать эксперты в 2025 году (фото)

Смартфоны Samsung называют самыми сильными среди всех современных Android-устройств. Но такой почетный статус может и озадачить пользователя: мол, как тогда выбрать себе смартфон, если все они – лучшие.

Вся линейка Galaxy S25 использует одну и ту же платформу, поясняет techradar.com. Так что эти телефоны по сути – мини компьютеры, оснащенные множеством функций. Издание помогает разобраться в разнообразии моделей и предлагает собственный список лучших гаджетов Samsung Galaxy 2025 года.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Эту складную модель неожиданно признали лучшим смартфоном Samsung в целом. Вы получаете "два в одном" – флагманский телефон и миниатюрный планшет, поясняют свой выбор эксперты. Они отмечают, что эта "раскладушка" легче S25 Ultra, в закрытом состоянии она почти такая же тонкая, как обычный смартфон, а ее 8-дюймовый основной экран такой же большой, как у iPad mini.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

К тому же, тут отличные камеры: впечатляют и 200-мегапиксельная матрица, и 12-мегапиксельный широкоугольный объектив. Так что это еще и лучший складной камерофон.

Samsung Galaxy S25 Ultra

А это лучший камерофон в обычном формате. Еще такой смартфон советуют покупать с расчетом на будущее: ведь функции искусственного интеллекта в Galaxy пока только начинают развиваться, а с учетом семи лет крупных обновлений ОС Android и множества новых функций ИИ модель Galaxy S25 Ultra станет "первым телефоном, который сделает шаг в следующее поколение".

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

Между прочим, Galaxy S25 Ultra выигрывает у iPhone и по времени автономной работы, и по производительности.

Samsung Galaxy S25 Plus

Лучший смартфон Samsung в смысле батареи. Аккумулятор на 4900 мАч в тестах показал время автономной работы даже лучше, чем у премиального Galaxy S25 Ultra. Вообще, эксперты отмечают, что у этой модели и экран больше, чем у Galaxy S25 Ultra, и зарядка быстрее, а цена при этом более доступная.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Опять-таки, хвалят камеры: тут есть 5-кратный зум и сверхширокоугольный сенсор высокого разрешения.

Samsung Galaxy S25

Базовая модель, которую признали лучшей для юных пользователей. Это более бюджетный вариант, чем Galaxy S25 Ultra, но мощность и функционал – те же.

Cмартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: The Verge

К тому же, тут есть чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает достаточную мощность для любой задачи – даже для работы с внешним дисплеем или использования новейших моделей ИИ.

Также сообщалось, что новый смартфон Samsung Galaxy S26 Edge может удивить пользователей неожиданно емкой батареей. Но выхода новой линейки придется ждать до 2026 года.