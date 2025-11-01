Які смартфони Samsung Galaxy рекомендують купувати експерти у 2025 році (фото)

Смартфони Samsung називають найсильнішими серед усіх сучасних Android-пристроїв. Але такий почесний статус може й спантеличити користувача: мовляв, як тоді вибрати собі смартфон, якщо всі вони — найкращі.

Уся лінійка Galaxy S25 використовує одну й ту саму платформу, пояснює techradar.com. Тож ці телефони по суті — міні комп'ютери, оснащені безліччю функцій. Видання допомагає розібратися в розмаїтті моделей і пропонує власний список найкращих гаджетів Samsung Galaxy 2025 року.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Цю складну модель несподівано визнали найкращим смартфоном Samsung загалом. Ви отримуєте "два в одному" — флагманський телефон і мініатюрний планшет, пояснюють свій вибір експерти. Вони зазначають, що ця "розкладачка" легша за S25 Ultra, у закритому стані вона майже така ж тонка, як звичайний смартфон, а її 8-дюймовий основний екран такий самий великий, як у iPad mini.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

До того ж, тут чудові камери: вражають і 200-мегапіксельна матриця, і 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив. Тож це ще й найкращий складаний камерофон.

Samsung Galaxy S25 Ultra

А це найкращий камерофон у звичайному форматі. Ще такий смартфон радять купувати з розрахунком на майбутнє: адже функції штучного інтелекту в Galaxy поки що тільки починають розвиватися, а з урахуванням семи років великих оновлень ОС Android і безлічі нових функцій ШІ модель Galaxy S25 Ultra стане "першим телефоном, який зробить крок у наступне покоління".

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

Між іншим, Galaxy S25 Ultra виграє у iPhone і за часом автономної роботи, і за продуктивністю.

Samsung Galaxy S25 Plus

Найкращий смартфон Samsung у сенсі батареї. Акумулятор на 4900 мАг у тестах показав час автономної роботи навіть кращий, ніж у преміального Galaxy S25 Ultra. Взагалі, експерти відзначають, що у цієї моделі і екран більший, ніж у Galaxy S25 Ultra, і зарядка швидша, а ціна при цьому доступніша.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Знову-таки, хвалять камери: тут є 5-кратний зум і надширококутний сенсор високої роздільної здатності.

Samsung Galaxy S25

Базова модель, яку визнали найкращою для юних користувачів. Це більш бюджетний варіант, ніж Galaxy S25 Ultra, але потужність і функціонал — ті самі.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Bridenstine

До того ж, тут є чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який забезпечує достатню потужність для будь-якого завдання — навіть для роботи із зовнішнім дисплеєм або використання новітніх моделей ШІ.

Також повідомлялося, що новий смартфон Samsung Galaxy S26 Edge може здивувати користувачів несподівано ємною батареєю. Але виходу нової лінійки доведеться чекати до 2026 року.