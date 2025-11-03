Як друкувати на смартфоні в рази швидше: допоможуть 6 простих трюків (фото)

У стандартній клавіатурі від Google приховано безліч корисних фішок, що прискорюють набір тексту на телефоні. Позбувшись кількох звичок, ви зможете друкувати набагато ефективніше.

Клавіатура Gboard встановлена на більшості Android-гаджетів, і вона набагато "розумніша", ніж здається на перший погляд. Експерти Android Police назвали шість неочевидних і корисних правил для швидкого друку.

Введення цифр і зміна регістру

Багато хто за звичкою перемикається на розкладку з цифрами і символами, щоб поставити кому, знак оклику або "@", а потім повертається назад. Замість цього просто затисніть і утримуйте клавішу з крапкою. З'явиться спливаюче меню з найпопулярнішими символами, і ви зможете вибрати потрібний, не відриваючи палець від екрана.

Якщо ви випадково надрукували слово малими літерами, а хотіли великими (або навпаки), не потрібно його стирати і передруковувати. Просто виділіть слово, а потім кілька разів натисніть на клавішу Shift (стрілка вгору). Перше натискання зробить першу букву великою, друге — все слово капсом, а третє — поверне все в нижній регістр.

Shift для великої літери

Щоб надрукувати першу велику літеру, не потрібно спочатку натискати Shift, а потім — саму літеру. Є спосіб швидше. Затисніть клавішу Shift і, не відриваючи палець, проведіть ним до потрібної літери, а потім відпустіть. Літера надрукується у верхньому регістрі, а клавіатура одразу повернеться у звичайний режим. Такий свайп займає трохи менше часу.

Виправлення помилок

Коригувати помилки, намагаючись потрапити пальцем у потрібне місце всередині слова — іноді справжня мука. Замість цього використовуйте пробіл як трекпад. Просто проведіть пальцем ліворуч або праворуч по клавіші пробілу, і курсор буде плавно і точно переміщатися по тексту, даючи вам змогу легко виправити помилку. Крім того, в режимі "Редагування тексту" (присутній у верхній панелі інструментів) курсор зручно точково переміщати стрілками, як на комп'ютері.

Дроби і крапка в кінці

Якщо вам потрібно надрукувати дріб (наприклад, ½ або ¾), не потрібно набирати його через слеш. Gboard вміє робити це автоматично. Просто затисніть і утримуйте потрібну цифру, і у спливаючому меню з'являться популярні варіанти дробів з її участю.

Нарешті, щоб закінчити речення, поставити крапку, пробіл і почати наступне з великої літери, не потрібно робити три різні дії. Замість цього просто двічі швидко натисніть на пробіл. Gboard зробить усе це за вас.

