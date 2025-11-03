Как защитить Android-смартфон от взлома и кражи: включите "секретную" настройку (фото)
В Android-смартфонах появилась мощная функция "Защита от кражи". Она может спасти ваши данные, даже если телефон вырвали прямо у вас из рук. Она автоматически блокирует экран при резком движении и не дает зломышленнику отключить интернет.
Любой телефон совершенно не защищен в разблокированном состоянии. Если кто-то смог завладеть устройством, когда вы им пользовались, он получает мгновенный доступ к вашим сообщениям, фото и открытым приложениям. Новый инструмент от Google призван решить эту нишевую, но актуальную проблему, пишет makeuseof.com.
Три уровня защиты
Система работает в фоновом режиме и использует датчики смартфона для обнаружения подозрительной активности. С помощью акселерометра и гироскопа гаджет распознает резкие движения, характерные для кражи, — рывок, бег, быстрая езда на велосипеде. Как только нечто подобное зафиксировано, экран мгновенно блокируется, требуя для доступа ваш PIN-код или отпечаток пальца. Важно, что опция работает локально, ей не нужен доступ в интернет.
Если вор, скажем, попытается отключить мобильный интернет или Wi-Fi, чтобы вы не смогли отследить телефон, система это заметит. Если аппарат будет находиться офлайн слишком долго, он автоматически заблокируется.
Наконец, в случае кражи теперь возможно заблокировать ОС с любого другого устройства. Для этого достаточно зайти на сайт android.com/lock и ввести свой номер телефона. Вам не придется вспоминать пароль от Google-аккаунта, что очень удобно в стрессовой ситуации.
Как включить
Эта функция не включена по умолчанию, ее нужно активировать вручную.
- Зайдите в "Настройки" вашего смартфона.
- Перейдите в раздел "Безопасность и конфиденциальность".
- Найдите пункт "Защита потерянного устройства" (или "Найти устройство").
- Нажмите на "Защита от кражи" (Theft protection).
- Включите все три переключателя: "Блокировка при обнаружении кражи", "Блокировка при отключении от сети" и "Удаленная блокировка".
Дополнительные меры безопасности
Для максимальной защиты эксперты также рекомендуют включить опцию "Блокировка сети и безопасности" в параметрах безопасности. Она не позволит вору выключить телефон или отключить интернет с экрана блокировки без ввода пароля. Также стоит ограничить доступ к "быстрым настройкам" на заблокированном экране.
Эти простые шаги в сочетании с механизмом "Защиты от кражи" помогут смартфону и данным на нем оставаться неуязвимыми к действиям злоумышленников даже в случае физической потери.
