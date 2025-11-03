Як захистити Android-смартфон від злому і крадіжки: увімкніть "секретне" налаштування (фото)

В Android-смартфонах з'явилася потужна функція "Захист від крадіжки". Вона може врятувати ваші дані, навіть якщо телефон вирвали просто у вас із рук. Вона автоматично блокує екран під час різкого руху і не дає зловмиснику відключити інтернет.

Будь-який телефон абсолютно не захищений у розблокованому стані. Якщо хтось зміг заволодіти пристроєм, коли ви ним користувалися, він отримує миттєвий доступ до ваших повідомлень, фото і відкритих додатків. Новий інструмент від Google покликаний вирішити цю нішеву, але актуальну проблему, пише makeuseof.com.

Три рівні захисту

Система працює у фоновому режимі та використовує датчики смартфона для виявлення підозрілої активності. За допомогою акселерометра та гіроскопа гаджет розпізнає різкі рухи, характерні для крадіжки, — ривок, біг, швидка їзда на велосипеді. Щойно щось подібне зафіксовано, екран миттєво блокується, вимагаючи для доступу ваш PIN-код або відбиток пальця. Важливо, що опція працює локально, їй не потрібен доступ в інтернет.

Відео дня

Якщо злодій, скажімо, спробує відключити мобільний інтернет або Wi-Fi, щоб ви не змогли відстежити телефон, система це помітить. Якщо апарат перебуватиме офлайн занадто довго, він автоматично заблокується.

Нарешті, у разі крадіжки тепер можливо заблокувати ОС з будь-якого іншого пристрою. Для цього достатньо зайти на сайт android.com/lock і ввести свій номер телефону. Вам не доведеться згадувати пароль від Google-акаунта, що дуже зручно в стресовій ситуації.

Як увімкнути

Ця функція не ввімкнена за замовчуванням, її потрібно активувати вручну.

Зайдіть у "Налаштування" вашого смартфона. Перейдіть у розділ "Безпека та конфіденційність". Знайдіть пункт "Захист втраченого пристрою" (або "Знайти пристрій"). Натисніть на "Захист від крадіжки" (Theft protection). Увімкніть усі три перемикачі: "Блокування в разі виявлення крадіжки", "Блокування в разі відключення від мережі" та "Віддалене блокування".

Додаткові заходи безпеки

Для максимального захисту експерти також рекомендують увімкнути опцію "Блокування мережі та безпеки" в параметрах безпеки. Вона не дасть змоги злодієві вимкнути телефон або відключити інтернет з екрана блокування без введення пароля. Також варто обмежити доступ до "швидких налаштувань" на заблокованому екрані.

Ці прості кроки в поєднанні з механізмом "Захисту від крадіжки" допоможуть смартфону та даним на ньому залишатися невразливими до дій зловмисників навіть у разі фізичної втрати.

Раніше Фокус писав про приховані зручні функції Android, про які ви не знали. ОС Android відома своєю гнучкістю і потужними можливостями. Багато користувачів навіть не здогадуються про існування корисних інструментів, здатних зробити їхній смартфон ще кращим.