Приховані зручні функції Android, про які ви не знали: увімкніть одним натисканням (фото)

ОС Android відома своєю гнучкістю і потужними можливостями. Багато користувачів навіть не здогадуються про існування корисних інструментів, здатних зробити їхній смартфон ще кращим.

Ці опції необов'язково нові, але часто недооцінені. Люди за звичкою виконують рутинні завдання на телефоні, не знаючи про деякі зручності, присутні в інтерфейсі. Про такі можливості пише Mobzmania.

Два додатки на одному екрані

Багатозадачність в Android реалізована грамотно. Іноді доводиться часто перемикатися між двома програмами, наприклад, для копіювання тексту по шматочках. Виконувати подібні дії легше в режимі поділу екрана. Він дає змогу одночасно використовувати два вікна, розмістивши їх на двох половинах дисплея. При цьому все ще можна набирати текст і регулювати площу кожної утиліти окремо.

Поділ екрана Android Фото: Скриншот

Це, зокрема, стане в пригоді, коли потрібно, скажімо, дивитися відео на YouTube і водночас листуватися в месенджері. Або робити нотатки під час читання статті чи перегляду онлайн-лекції.

Щоб спробувати, відкрийте меню нещодавно запущених додатків і затисніть один із них. Виберіть іконку поділу екрана (іноді вона підписана), потім відкрийте другу утиліту, яка займе нижню частину екрана. Розмір вікон легко змінювати, перетягуючи роздільник.

Вбудований запис екрану

Раніше для запису відео з екрана потрібно було встановлювати сторонні додатки, але в сучасних версіях ОС Android ця функція вбудована за замовчуванням. Зберегти відеодзвінок на потім, записати відеоінструкцію або смішний момент із ролика в соцмережі для когось стало як ніколи просто. або збереження важливих відеодзвінків.

Запис екрана Android Фото: Скриншот

Змахніть шторку швидких налаштувань зверху вниз і знайдіть іконку "Запис екрана". Якщо її там немає, натисніть на іконку редагування (зазвичай у вигляді олівця) і перетягніть "Запис екрану" на панель. У деяких брендів, таких як Xiaomi, у прошивці передбачено відповідний застосунок, де налаштовують роздільну здатність запису, папку збереження, частоту кадрів та інше.

Режим керування однією рукою

Сьогодні мобільні гаджети стають дедалі більшими, у деяких випадках діагональ дисплея близька до 7 дюймів. Дотягнутися великим пальцем до верхньої частини екрана буває непросто. Але за необхідності це неважко виправити за допомогою функції "Керування однією рукою". Вона вже не перший рік доступна на більшості Android-фонів.

Режим керування однією рукою Android Фото: Скриншот

Зайдіть у "Налаштування" → "Система" → "Жести" → "Режим керування однією рукою" (у деяких випадках (Xiaomi) опція розташована в "Розширених налаштуваннях" → "Спеціальних можливостях") і активуйте його. Щоб його увімкнути, достатньо змахнути в бік у нижній частині екрана поверх навігаційної панелі.

