Скрытые удобные функции Android, о которых вы знали: включите одним нажатием (фото)

ОС Android известна своей гибкостью и мощными возможностями. Многие пользователи даже не догадываются о существовании полезных инструментов, способных сделать их смартфон еще лучше.

Эти опции необязательно новые, но зачастую недооцененные. Люди по привычке выполняют рутинные задачи на телефоне, не зная о некоторых удобствах, присутствующих в интерфейсе. О таких возможностях пишет Mobzmania.

Два приложения на одном экране

Многозадачность в Android реализована грамотно. Иногда приходится часто переключаться между двумя программами, например, для копирования текста по кусочкам. Выполнять подобные действия легче в режиме разделения экрана. Он позволяет одновременно использовать два окна, разместив их на двух половинах дисплея. При этом все еще можно набирать текст и регулировать площадь каждой утилиты в отдельности.

Разделение экрана Android Фото: Скриншот

Это в том числе пригодится когда нужно, скажем, смотреть видео на YouTube и одновременно переписываться в мессенджере. Или делать заметки во время чтения статьи или просмотра онлайн-лекции.

Чтобы попробовать, откройте меню недавно запущенных приложений и зажмите одно из них. Выберите иконку разделения экрана (иногда она подписана), затем откройте вторую утилиту, которая займет нижнюю часть экрана. Размер окон легко менять, перетаскивая разделитель.

Встроенная запись экрана

Раньше для записи видео с экрана нужно было устанавливать сторонние приложения, но в современных версиях ОС Android эта функция встроена по умолчанию. Сохранить видеозвонок на потом, записать видеоинструкцию или смешной момент из ролика в соцсети для кого-то стало как никогда просто. или сохранения важных видеозвонков.

Запись экрана Android Фото: Скриншот

Смахните шторку быстрых настроек сверху вниз и найдите иконку "Запись экрана". Если ее там нет, нажмите на иконку редактирования (обычно в виде карандаша) и перетащите "Запись экрана" на панель. У некоторых брендов, таких как Xiaomi, в прошивке предусмотрено соответствующее приложение, где настраиваются разрешение записи, папка сохранения, частота кадров и прочее.

Режим управления одной рукой

Сегодня мобильные гаджеты становятся все крупнее, в некоторых случаях диагональ дисплея близка к 7 дюймов. Дотянуться большим пальцем до верхней части экрана бывает непросто. Но при необходимости это нетрудно исправить с помощью функции "Управление одной рукой". Она уже не первый год доступна на большинстве Android-фонов.

Режим управления одной рукой Android Фото: Скриншот

Зайдите в "Настройки" → "Система" → "Жесты" → "Режим управления одной рукой" (в некоторых случаях (Xiaomi) опция расположена в "Расширенных настройках" → "Специальных возможностях") и активируйте его. Чтобы его включить, достаточно смахнуть в сторону в нижней части экрана поверх навигационной панели.

