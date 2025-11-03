Лучший бюджетный планшет 2025 года уже здесь: обзор Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (фото)

Xiaomi выпустила планшет Redmi Pad 2 Pro, обещающий стать хитом в среднем ценовом сегменте. Новинка обладает большим 12,1-дюймовым экраном на 120 Гц, емкой батареей и производительным чипом Qualcomm.

Redmi Pad 2 Pro — серьезная заявка на лидерство в сегменте доступных устройств для работы и развлечений. Он выполнен в цельном алюминиевом корпусе и предлагает сбалансированные характеристики, которые закрывают потребности большинства потребителей, пишет GSMArena в подробном обзоре гаджета.

Экран и мультимедиа

Redmi Pad 2 Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.5K (2560x1600 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Матрица поддерживает технологию Dolby Vision и отображает до 1 миллиарда цветов, а пиковая яркость достигает 600 нит. В качестве опции доступна версия с матовым покрытием, которое уменьшает блики и создает ощущение письма по бумаге при использовании стилуса. За объемный звук отвечают четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, а для ценителей проводных наушников сохранен 3,5-мм аудиоразъем.

Комплектация Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Производительность и автономность

Аппарат построен на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, что обеспечивает отличный баланс быстродействия и энергоэффективности. Он примерно на 30% быстрее чипа из предыдущего Redmi Pad Pro. Отмечается плавная работа в интерфейсе HyperOS 2 (на базе ОС Android 15), а также в большинстве игр и приложений. Важно, что система практически не подвержена троттлингу под нагрузкой. Планшет поставляется в версиях с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ хранилища, которое можно расширить картой microSD до 2 ТБ.

Главный козырь новинки — аккумулятор емкостью 12 000 мАч. В тестах он обеспечил почти 13 часов эксплуатации в смешанном режиме, что является выдающимся результатом для планшета с такой диагональю. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, но полный заряд занимает около трех часов. Приятным бонусом стала функция реверсивной проводной зарядки, позволяющая использовать планшет как повербанк.

Планшет Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры и аксессуары

Камеры в планшете базовые: 8-Мп основная и 8-Мпфронтальная. Их качества вполне достаточно для видеозвонков и сохранения документов. Для расширения функциональности Xiaomi предлагает несколько фирменных аксессуаров: стилус Redmi Smart Pen, клавиатуру Redmi Pad 2 Pro Keyboard (без трекпада) и защитный чехол.

Планшет доступен в сером, серебристом и фиолетовом цветах.

Цена Redmi Pad 2 Pro в Украине: от 11 499 грн.

