Найкращий бюджетний планшет 2025 року вже тут: огляд Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (фото)

Xiaomi випустила планшет Redmi Pad 2 Pro, який обіцяє стати хітом у середньому ціновому сегменті. Новинка має великий 12,1-дюймовий екран на 120 Гц, ємну батарею і продуктивний чип Qualcomm.

Redmi Pad 2 Pro — серйозна заявка на лідерство в сегменті доступних пристроїв для роботи і розваг. Він виконаний у цілісному алюмінієвому корпусі і пропонує збалансовані характеристики, які закривають потреби більшості споживачів, пише GSMArena в докладному огляді гаджета.

Екран і мультимедіа

Redmi Pad 2 Pro оснащений 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2.5K (2560x1600 пікселів) і частотою оновлення 120 Гц. Матриця підтримує технологію Dolby Vision і відображає до 1 мільярда кольорів, а пікова яскравість досягає 600 ніт. Як опція доступна версія з матовим покриттям, що зменшує відблиски та створює відчуття письма на папері під час використання стилуса. За об'ємний звук відповідають чотири стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, а для поціновувачів дротових навушників збережено 3,5-мм аудіороз'єм.

Комплектація Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Продуктивність і автономність

Апарат побудований на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, що забезпечує відмінний баланс швидкодії та енергоефективності. Він приблизно на 30% швидший за чип із попереднього Redmi Pad Pro. Відзначається плавна робота в інтерфейсі HyperOS 2 (на базі ОС Android 15), а також у більшості ігор і додатків. Важливо, що система практично не схильна до троттлінгу під навантаженням. Планшет поставляється у версіях з 6/8 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ сховища, яке можна розширити картою microSD до 2 ТБ.

Головний козир новинки — акумулятор ємністю 12 000 мАг. У тестах він забезпечив майже 13 годин експлуатації в змішаному режимі, що є видатним результатом для планшета з такою діагоналлю. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, але повний заряд займає близько трьох годин. Приємним бонусом стала функція реверсивної дротової зарядки, що дозволяє використовувати планшет як повербанк.

Планшет Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Камери та аксесуари

Камери в планшеті базові: 8-Мп основна і 8-Мпфронтальна. Їхньої якості цілком достатньо для відеодзвінків і збереження документів. Для розширення функціональності Xiaomi пропонує кілька фірмових аксесуарів: стилус Redmi Smart Pen, клавіатуру Redmi Pad 2 Pro Keyboard (без трекпада) і захисний чохол.

Планшет доступний у сірому, сріблястому та фіолетовому кольорах.

Ціна Redmi Pad 2 Pro в Україні: від 11 499 грн.

