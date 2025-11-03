Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Найкращий бюджетний планшет 2025 року вже тут: огляд Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (фото)

Redmi Pad 2 Pro бюджетний планшет Xiaomi
Планшет Redmi Pad 2 Pro | Фото: gsmarena.com

Xiaomi випустила планшет Redmi Pad 2 Pro, який обіцяє стати хітом у середньому ціновому сегменті. Новинка має великий 12,1-дюймовий екран на 120 Гц, ємну батарею і продуктивний чип Qualcomm.

Redmi Pad 2 Pro — серйозна заявка на лідерство в сегменті доступних пристроїв для роботи і розваг. Він виконаний у цілісному алюмінієвому корпусі і пропонує збалансовані характеристики, які закривають потреби більшості споживачів, пише GSMArena в докладному огляді гаджета.

Екран і мультимедіа

Redmi Pad 2 Pro оснащений 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2.5K (2560x1600 пікселів) і частотою оновлення 120 Гц. Матриця підтримує технологію Dolby Vision і відображає до 1 мільярда кольорів, а пікова яскравість досягає 600 ніт. Як опція доступна версія з матовим покриттям, що зменшує відблиски та створює відчуття письма на папері під час використання стилуса. За об'ємний звук відповідають чотири стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, а для поціновувачів дротових навушників збережено 3,5-мм аудіороз'єм.

Відео дня
redmi pad 2 pro комплект поставки планшета
Комплектація Redmi Pad 2 Pro
Фото: gsmarena.com

Продуктивність і автономність

Апарат побудований на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, що забезпечує відмінний баланс швидкодії та енергоефективності. Він приблизно на 30% швидший за чип із попереднього Redmi Pad Pro. Відзначається плавна робота в інтерфейсі HyperOS 2 (на базі ОС Android 15), а також у більшості ігор і додатків. Важливо, що система практично не схильна до троттлінгу під навантаженням. Планшет поставляється у версіях з 6/8 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ сховища, яке можна розширити картою microSD до 2 ТБ.

Головний козир новинки — акумулятор ємністю 12 000 мАг. У тестах він забезпечив майже 13 годин експлуатації в змішаному режимі, що є видатним результатом для планшета з такою діагоналлю. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, але повний заряд займає близько трьох годин. Приємним бонусом стала функція реверсивної дротової зарядки, що дозволяє використовувати планшет як повербанк.

redmi pad 2 pro бюджетний планшет Xiaomi
Планшет Redmi Pad 2 Pro
Фото: gsmarena.com

Камери та аксесуари

Камери в планшеті базові: 8-Мп основна і 8-Мпфронтальна. Їхньої якості цілком достатньо для відеодзвінків і збереження документів. Для розширення функціональності Xiaomi пропонує кілька фірмових аксесуарів: стилус Redmi Smart Pen, клавіатуру Redmi Pad 2 Pro Keyboard (без трекпада) і захисний чохол.

Планшет доступний у сірому, сріблястому та фіолетовому кольорах.

  • Ціна Redmi Pad 2 Pro в Україні: від 11 499 грн.

Раніше Фокус повідомляв, який недорогий планшет купити. Названо топ-3 бюджетних моделей 2025 року. При виборі планшета у 2025 році головне — не переплатити. Часто виробники завищують ціну, а користувачам це, звісно, не подобається — адже вони хочуть надійний гаджет без зайвих наворотів.