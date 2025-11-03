Недорогой повербанк Xiaomi на 20 000 мАч и 165 Вт уже в продаже: сколько стоит (фото)

Новый Xiaomi Power Bank PB2165 Xiaomi предлагает емкость 20 000 мАч, сверхбыструю зарядку до 165 Вт и удобный встроенный кабель. При этом его цена в Китае составляет менее $40.

Новинка от Xiaomi призвана закрыть потребности пользователей, которым нужна быстрая и надежная зарядка для мобильных гаджетов, включая ноутбуки. Повербанк уже доступен для предзаказа и предлагает интересные характеристики по привлекательной цене, пишет Gizchina.

Аккумулятор выполнен в минималистичном дизайне и оснащен встроенным плетеным кабелем USB-C на 6А, что избавляет от необходимости носить с собой дополнительные провода. На корпусе есть небольшой цветной экран, который в реальном времени отображает информацию о мощности зарядки и остаточной емкости.

Повербанк оснащен двумя портами. Один из них способен выдавать до 120 Вт, что позволяет полностью зарядить Xiaomi 17 Pro примерно за 39 минут. При одновременном использовании двух портов суммарная мощность достигает 165 Вт (120 Вт + 45 Вт).

Xiaomi Power Bank PB2165 на 20000 мАч Фото: Xiaomi

Хотя максимальная мощность в 120 Вт достигается только со смартфонами Xiaomi и Redmi, для устройств других брендов повербанк также предлагает быструю зарядку. По заявлению компании, он способен зарядить iPhone 17 Pro на 70% всего за полчаса, а MacBook Air 13 — на 55% за то же время.

Внутри установлены четыре ячейки по 5000 мАч, что в сумме дает 20 000 мАч. Сам повербанк также заряжается очень быстро благодаря поддержке входной мощности до 90 Вт. Всего за 15 минут он восполняет 27% своей емкости, а полная зарядка занимает около 2 часов 40 минут.

В Китае Xiaomi PB2165 стоит 299 юаней (около $42 или 1800 грн).

Релиз на глобальном рынке еще ожидается. Для первых местных покупателей действует скидка, с которой цена составляет всего 269 юаней (около $38).

