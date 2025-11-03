Недорогий повербанк Xiaomi на 20 000 мАг і 165 Вт уже в продажу: скільки коштує (фото)

Новий Xiaomi Power Bank PB2165 Xiaomi пропонує ємність 20 000 мАг, надшвидку зарядку до 165 Вт і зручний вбудований кабель. При цьому його ціна в Китаї становить менше $40.

Новинка від Xiaomi покликана закрити потреби користувачів, яким потрібна швидка і надійна зарядка для мобільних гаджетів, включно з ноутбуками. Повербанк уже доступний для попереднього замовлення і пропонує цікаві характеристики за привабливою ціною, пише Gizchina.

Акумулятор виконаний в мінімалістичному дизайні і оснащений вбудованим плетеним кабелем USB-C на 6А, що позбавляє від необхідності носити з собою додаткові дроти. На корпусі є невеликий кольоровий екран, який у реальному часі відображає інформацію про потужність заряджання і залишкову ємність.

Повербанк оснащений двома портами. Один з них здатний видавати до 120 Вт, що дозволяє повністю зарядити Xiaomi 17 Pro приблизно за 39 хвилин. При одночасному використанні двох портів сумарна потужність досягає 165 Вт (120 Вт + 45 Вт).

Відео дня

Xiaomi Power Bank PB2165 на 20000 мАг Фото: Xiaomi

Хоча максимальна потужність у 120 Вт досягається тільки зі смартфонами Xiaomi і Redmi, для пристроїв інших брендів повербанк також пропонує швидку зарядку. За заявою компанії, він здатний зарядити iPhone 17 Pro на 70% всього за півгодини, а MacBook Air 13 — на 55% за той самий час.

Усередині встановлено чотири осередки по 5000 мАг, що в сумі дає 20 000 мАг. Сам повербанк також заряджається дуже швидко завдяки підтримці вхідної потужності до 90 Вт. Всього за 15 хвилин він заповнює 27% своєї ємності, а повна зарядка займає близько 2 годин 40 хвилин.

У Китаї Xiaomi PB2165 коштує 299 юанів (близько $42 або 1800 грн).

Реліз на глобальному ринку ще очікується. Для перших місцевих покупців діє знижка, з якою ціна становить лише 269 юанів (близько $38).

Раніше Фокус привід топ найкращих повербанків 2025 року на випадок блекауту. Питання, який повербанк купити, стає подвійно актуальним у контексті нинішніх відключень електроенергії. Попереду зима, тож імовірність блекаутів зросте ще більше, і треба подбати про те, щоб ваші гаджети завжди були заряджені.