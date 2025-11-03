Что будет если не обновлять Android на смартфоне: эксперты назвали страшные последствия (фото)

Многие пользователи откладывают или вовсе игнорируют апдейты системы на Android-смартфонах, считая их назойливыми и ненужными. Однако такая беспечность может привести к неприятным ситуациям — от замедления телефона вплоть до утечки банковских данных.

Обновления часто кажутся неважными, потому что смартфон и так исправно работает, а перезагрузка и установка тратит ценное время. Но как сообщают эксперты SamMobile, не стоит недооценивать важность как номерных версий ОС Android, так и патчей безопасности, даже если польза от них не всегда очевидна.

Главная угроза

Безопасность — ключевое предназначение апдейтов. Если вы приобрели гаджет относительно недавно, то могли получать уведомления про такие обновления каждый месяц или два. Именно эти исправления направлены на защиту ОС — они закрывают свежие "дыры" и уязвимости, которые активно эксплуатируются злоумышленниками. Потенциально, отказываясь от патчей, вы повышаете риск:

Кражи данных: ваши личные фото, переписки и документы могут стать доступны третьим лицам при неосторожности.

ваши личные фото, переписки и документы могут стать доступны третьим лицам при неосторожности. Финансового мошенничества: хакеры могут получить доступ к банковским приложениям.

хакеры могут получить доступ к банковским приложениям. Подделки личности: персональные данные могут взять на вооружение для оформления кредитов или других мошеннических действий.

персональные данные могут взять на вооружение для оформления кредитов или других мошеннических действий. Подключения к сети ботов: ваш смартфон без вашего ведома может стать частью так называемого ботнета для проведения кибератак.

Строго говоря, вероятность столь серьезных проблем в жизни невелика из-за одного-двух пропущенных обновлений безопасности, так что паниковать не стоит. Все потому, что штатные средства защиты Android довольно сильны — например, программы в Google Play проходят проверку на вредоносное ПО. На практике, если вы целенаправленно не качаете приложения и игры на подозрительных сайтах регулярно, подхватить троян и подобные вирусы будет сложно.

Тем не менее, риски растут со временем — когда телефон остается без обновлений годами, вот где кроется опасность. Поэтому не повредит устанавливать апдейты при их наличии, а если их нет, то по возможности на оставаться на смартфоне с устаревшей ОС слишком долго.

Android 16 — последняя версия системы по состоянию на 2025 год Фото: SlashGear

Приложения и быстродействие

Чаще пользователи сталкиваются с другой проблемой — несовместимостью актуального софта с их гаджетом. Разработчики постоянно обновляют ПО, оптимизируя их под последние версии Android. Со временем они прекращают поддержку старых версий ОС. В результате на вашем аппарате любимые программы начнут "вылетать", терять функции, а в какой-то момент вы просто не сможете установить их новые версии из Google Play. Особенно быстро перестают работать на старых системах банковские, финансовые приложения и некоторые мессенджеры, поскольку для них безопасность — главный приоритет.

Кроме того, с каждым апдейтом инженеры исправляют ошибки, улучшают управление памятью и энергопотреблением, что делает систему стабильнее и быстрее. Без этого со временем можно столкнуться с замедлением работы (приложения будут дольше запускаться и медленнее реагировать на действия), быстрой разрядкой, проблемами со связью и прочими нюансами.

Как правильно обновляться

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно следовать простым правилам. Включите автоматическую установку обновлений безопасности. Полноценные версии системы устанавливайте в удобное для вас время (например, ночью). По мнению экспертов, эти простые действия помогут смартфону оставаться актуальным, безопасным и функциональным на протяжении многих лет.

