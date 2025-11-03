Що буде якщо не оновлювати Android на смартфоні: експерти назвали страшні наслідки (фото)

Багато користувачів відкладають або зовсім ігнорують апдейти системи на Android-смартфонах, вважаючи їх настирливими і непотрібними. Однак така безпечність може призвести до неприємних ситуацій — від уповільнення телефону аж до витоку банківських даних.

Оновлення часто здаються неважливими, тому що смартфон і так справно працює, а перезавантаження і встановлення витрачає цінний час. Але як повідомляють експерти SamMobile, не варто недооцінювати важливість як номерних версій ОС Android, так і патчів безпеки, навіть якщо користь від них не завжди очевидна.

Головна загроза

Безпека — ключове призначення апдейтів. Якщо ви придбали гаджет відносно недавно, то могли отримувати повідомлення про такі оновлення щомісяця або два. Саме ці виправлення спрямовані на захист ОС — вони закривають свіжі "дірки" і вразливості, які активно експлуатуються зловмисниками. Потенційно, відмовляючись від патчів, ви підвищуєте ризик:

Крадіжки даних: ваші особисті фото, листування та документи можуть стати доступні третім особам за необережності.

ваші особисті фото, листування та документи можуть стати доступні третім особам за необережності. Фінансового шахрайства: хакери можуть отримати доступ до банківських додатків.

хакери можуть отримати доступ до банківських додатків. Підробки особистості: персональні дані можуть взяти на озброєння для оформлення кредитів або інших шахрайських дій.

персональні дані можуть взяти на озброєння для оформлення кредитів або інших шахрайських дій. Підключення до мережі ботів: ваш смартфон без вашого відома може стати частиною так званого ботнету для проведення кібератак.

Строго кажучи, ймовірність таких серйозних проблем у житті невелика через одне-два пропущені оновлення безпеки, тож панікувати не варто. Усе тому, що штатні засоби захисту Android досить сильні — наприклад, програми в Google Play проходять перевірку на шкідливе ПЗ. На практиці, якщо ви цілеспрямовано не качаєте додатки та ігри на підозрілих сайтах регулярно, підхопити троян і подібні віруси буде складно.

Проте ризики зростають з часом — коли телефон залишається без оновлень роками, ось де криється небезпека. Тому не зашкодить встановлювати апдейти за їхньої наявності, а якщо їх немає, то за можливості не залишатися на смартфоні із застарілою ОС занадто довго.

Android 16 — остання версія системи станом на 2025 рік Фото: SlashGear

Додатки та швидкодія

Частіше користувачі стикаються з іншою проблемою — несумісністю актуального софту з їхнім гаджетом. Розробники постійно оновлюють ПЗ, оптимізуючи їх під останні версії Android. Згодом вони припиняють підтримку старих версій ОС. У результаті на вашому апараті улюблені програми почнуть "вилітати", втрачати функції, а в якийсь момент ви просто не зможете встановити їхні нові версії з Google Play. Особливо швидко перестають працювати на старих системах банківські, фінансові додатки та деякі месенджери, оскільки для них безпека — головний пріоритет.

Крім того, з кожним апдейтом інженери виправляють помилки, покращують управління пам'яттю та енергоспоживанням, що робить систему стабільнішою і швидшою. Без цього з часом можна зіткнутися з уповільненням роботи (додатки будуть довше запускатися і повільніше реагувати на дії), швидким розрядженням, проблемами зі зв'язком та іншими нюансами.

Як правильно оновлюватися

Щоб уникнути всіх цих проблем, достатньо дотримуватися простих правил. Увімкніть автоматичне встановлення оновлень безпеки. Повноцінні версії системи встановлюйте у зручний для вас час (наприклад, вночі). На думку експертів, ці прості дії допоможуть смартфону залишатися актуальним, безпечним і функціональним протягом багатьох років.

